Přestali jsme plnit smlouvy, přiznává Kareš. Nadešel jeho konec v XFN?

Ohlášeným odchodem Karlose Vémoly na začátku února se rozjela série událostí, které mají pro XFN dosud destruktivní následky. Finanční problémy a dluhy způsobily, že smlouvu rozvázal i zápasník David Dvořák, česká naděje MMA, která se nebála odmítnout nabídku UFC na galavečer v Praze.

Přitom Petr Kareš zpočátku (například 11. února pro iDNES.cz a 13. února pro sport.cz) veřejně prohlašoval, že XFN nikomu nedluží. Až minulý týden na svých facebookových stránkách přiznal, že tři zápasníci dosud nedostali zaplaceno minimálně za prosincový turnaj v pražské O2 areně.

Lhal tedy, když říkal, že XFN nedluží?

Otakar Petřina (Marpo) a Patrik Vrbovský (Rytmus) na sebe zírají, mezi nimi promotér XFN Petr Kareš

Kareš si stále stojí za tím, že mluvil pravdu. „Musíte rozumět tomu časovému rozlišení. Když jsem říkal ta první vyjádření, tak naše (smluvní) závazky nebyly splatné. Následně ten tlak, zastavení prodejů, vracení vstupenek, odliv sponzorů... To skutečně způsobilo, že jsme některé smlouvy přestali plnit. Uznávám, to je selhání. Zejména odchod Davida Dvořáka byla chyba,“ vysvětluje Kareš.

A dodává, že situace XFN opravdu není růžová, ale je schopný doložit, že mluvil pravdu.

Jenže faktem zůstává, že organizace svým zápasníkům nezaplatila, a těm se to nelíbí. XFN potřebuje najít řešení. Svůj návrh přinesl její bojovník a zároveň minoritní akcionář Petr Ondruš. „Nepasuji se do role promotéra. Spíš bych to nazval krizovým manažerem,“ napsal.

Status Ondruše na Facebooku:

Změní se něco?

„Asi nejsem dobrá mediální tvář a na lidi působím jinak, než bych měl. To je pro mě sebereflexe, na čem zapracovat,“ přemýšlí Kareš.



Na konkurenční válce mám zodpovědnost, přiznává Kareš

Možná už je ovšem pozdě.



„Petr Kareš je tváří XFN, ředitelem, manažerem a vším, do čeho se pasoval. Všechno vytvořil, to je pravda. Zároveň to teď ale táhne ke dnu. Deset lidí z deseti vám řekne to samé. Nedá se s ním mluvit, je to lhář, slibuje a je arogantní,“ myslí si zdroj detailně obeznámený se situací uvnitř XFN, který iDNES.cz poskytl vyjádření a nepřál si být jmenován.

Podobnou rétorikou se prezentují také promotéři konkurenčních organizací. Osobní problémy s Karešem veřejně nezapírají Adrian Smrčka z organizace Night of Warriors i Ondřej Novotný z Oktagon MMA.

Vyhrocené vztahy s konkurencí nazývá válkou.

„Ať byl konkurenční boj přehnaný, nebo ne, pomohl MMA k popularitě. Ale přišla doba, kdy se změnil ve válku. A já na ní mám zodpovědnost, to si vyhodnotím,“ říká Kareš.

V nejbližších dnech se veřejnost pravděpodobně dozví, jak takové vyhodnocení vypadá. Ve hře je plánovaná stabilizace situace, možná větší role pro Ondruše či někoho dalšího, menší pro Kareše nebo i nechtěný rozpad organizace.