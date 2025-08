Autor: iDNES.cz , ČTK

10:25

Petr Hrubý se na druhém nejvyšším americkém golfovém okruhu Korn Ferry Tour poprvé v kariéře prosadil do první dvacítky konečného pořadí. Na turnaji Utah Championship v Ogdenu obsadil dělené 19. místo poté, co byl nejlepším hráčem závěrečného kola. Jako jediný v něm zahrál 61 úderů, a to se ještě na úplně poslední jamce dopustil bogey. Turnaj dokončil se skóre -13, vítězný Američan Julian Suri byl o pět ran lepší.