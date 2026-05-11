Hrubý na elitním americkém okruhu vylepšil dosavadní nejlepší české umístění Jiřího Zusky, jenž skončil v Portoriku v březnu roku 2023 na 54. příčce. Tehdy se představil na PGA Tour jako první Čech v historii, později na něj navázali Hrubý a amatér Filip Jakubčík.
Hrubý v Jižní Karolíně postoupil do hlavní soutěže z pondělní kvalifikace. Loni v červenci při svém prvním startu na okruhu PGA neprošel v Silvisu na John Deere Classic cutem o jedinou ránu, v Myrtle Beach už se mu povedlo hrát i finálová kola. A v neděli předvedl to nejlepší s výsledkem -4.
Turnaj ONEflight Myrtle Beach Classic vyhrál pětačtyřicetiletý Američan Brandt Snedeker s výsledkem -18. Jubilejního desátého titulu na PGA Tour se dočkal po téměř osmi letech.
Myrtle Beach Classic série PGA Tour
par 71, dotace 4 miliony dolarů
1. Snedeker 266 (67+66+67+66), 2. Hubbard 267 (66+67+64+70), 3. Hossler 268 (68+68+64+68) a Roy (všichni USA) 268 (68+66+65+69), 5. Rai (Angl.) 269 (65+67+66+71), 6. Kim Čo-hjon (Korea) 270 (69+68+66+67), Bezuidenhout (JAR) 270 (67+67+68+68) a Cole (USA) 270 (69+69+65+67), ...31. Hrubý (ČR) 277 (68+74+68+67)