Historický výsledek českého golfu! Hrubý v Myrtle Beach skvěle zvládl i poslední kolo

Autor: ,
  8:26
Golfista Petr Hrubý obsadil na turnaji PGA Tour v Myrtle Beach dělené 31. místo a na nejprestižnějším okruhu vytvořil české maximum. Pětadvacetiletý profesionál zvládl poslední kolo se čtyřmi ranami pod par a polepšil si o osmnáct příček. Celkové skóre měl -7.

Golfista Petr Hrubý odpaluje na Myrtle Beach Classic. | foto: Profimedia.cz

Hrubý na elitním americkém okruhu vylepšil dosavadní nejlepší české umístění Jiřího Zusky, jenž skončil v Portoriku v březnu roku 2023 na 54. příčce. Tehdy se představil na PGA Tour jako první Čech v historii, později na něj navázali Hrubý a amatér Filip Jakubčík.

Hrubý v Jižní Karolíně postoupil do hlavní soutěže z pondělní kvalifikace. Loni v červenci při svém prvním startu na okruhu PGA neprošel v Silvisu na John Deere Classic cutem o jedinou ránu, v Myrtle Beach už se mu povedlo hrát i finálová kola. A v neděli předvedl to nejlepší s výsledkem -4.

Turnaj ONEflight Myrtle Beach Classic vyhrál pětačtyřicetiletý Američan Brandt Snedeker s výsledkem -18. Jubilejního desátého titulu na PGA Tour se dočkal po téměř osmi letech.

Myrtle Beach Classic série PGA Tour

par 71, dotace 4 miliony dolarů

1. Snedeker 266 (67+66+67+66), 2. Hubbard 267 (66+67+64+70), 3. Hossler 268 (68+68+64+68) a Roy (všichni USA) 268 (68+66+65+69), 5. Rai (Angl.) 269 (65+67+66+71), 6. Kim Čo-hjon (Korea) 270 (69+68+66+67), Bezuidenhout (JAR) 270 (67+67+68+68) a Cole (USA) 270 (69+69+65+67), ...31. Hrubý (ČR) 277 (68+74+68+67)

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Hrubý: Čtvrtfinále s Opavou jsme si prohráli už v Děčíně. Trenér pokračuje

Ústecký generální manažer Tomáš Hrubý

Před dvěma lety se opájeli historickým stříbrem, od té doby ústečtí basketbalisté neprorazili čtvrtfinálovou zeď. Loni je vyřadilo Brno, v této sezoně NBL ztroskotali na Opavě. „Ale sezonu bych...

11. května 2026  8:42

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

11. května 2026  8:30

Knicks rekordní palbou ukončili další tým. Wembanyama loktem uzemnil soupeře

Miles McBride přijímá gratulace od spoluhráče Mitchella Robinsona.

Rozhodující zápas první kola NBA s Atlantou vyhráli o padesát, sezonu Philadelphie v neděli ukončili na jejím hřišti už ve čtvrtém zápase o 30. Basketbalisté New York Knicks postoupili i díky...

11. května 2026  7:22,  aktualizováno  8:15

Dva přes palubu. Chorý a Douděra si ve Slavii už nezahrají, co jejich účast na MS?

Slávistický obránce David Douděra během 317. derby. Mělo to být naposled, co...

Přesně za měsíc jim měl startovat vrchol kariéry. V mexické Guadalajaře se měli chystat na první zápas mistrovství světa proti Jižní Koreji. Ale umíte si to teď představit? Co by se asi muselo stát,...

11. května 2026

Dobeš s Dostálem vychytali výhry, Hertl ukončil své střelecké trápení

Tomáš Hertl se snaží zasunout puk za Lukáše Dostála.

V obou nedělních zápasech play off hokejové NHL se radovali čeští brankáři. Jakub Dobeš přispěl k triumfu Montrealu 6:2 nad Buffalem, po kterém kanadský celek vede v sérii 2:1 na zápasy. Slavit mohl...

11. května 2026  7:15,  aktualizováno  7:52

Kriminální čin. Podivný restart. Špatná volba etap. Co Giro řešilo v Bulharsku

Viditelně otřesený a potlučený Adam Yates dorazil do cíle druhé etapy Gira se...

Jonas Vingegaard ještě před startem Gira řekl: „Kdybych se na jeden den stal prezidentem UCI, největší prioritou by pro mě byla bezpečnost jezdců.“ Prorocká slova. Protože také úvod italské Grand...

11. května 2026  7:20

Kučeřík je zpátky v Brně. Ve Finsku mu chyběla atmosféra: Hrajeme i pro lidi

Radek Kučeřík v dresu Ilves Tampere na ledě Brna.

Před dvěma lety balil kufry do Finska, teď je zase vybalí v Brně. Obránce Radek Kučeřík se po dvou sezonách v zahraničí vrací do Komety. Ačkoliv to při vzájemném říjnovém duelu Ligy mistrů ještě...

11. května 2026

Zázrak házenkářek Slavie a finálový sen žije. Jsem na hráčky hrdý, zářil Čurda

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...

Panečku, to byl nervák! Házenkářkám Slavie se vzdalovalo finále play off české interligy, jenže po zázračném povstání a úspěšném sedmičkovém rozstřelu vyhrály a sérii s Mostem v neděli srovnaly na...

11. května 2026  6:30

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira

První Grand Tour cyklistické sezony je tu. Giro d’Italia odstartovalo 8. května poprvé ve své historii v Bulharsku a vyvrcholí 31. května tradičním dojezdem do Říma. Trůn pro vládce závodu je volný,...

11. května 2026

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Hokej v televizi a plná lednice. Češi si doma staví vlastní fanouškovské zóny

Drtivá většina českých fanoušků sleduje mistrovství světa v ledním hokeji doma

Je večer. Puk dopadne na led a v českých obývácích to zašumí. Někde cinkne sklenice, jinde zapraská sáček s chipsy. Mistrovství světa v ledním hokeji nezačíná prvním vhazováním. Startuje mnohem dřív....

11. května 2026

Červenka o výslechu: Už vím, co jsem ten večer dělal! A Sedláka se musím zastat

Premium
Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Akorát si převzal od MF DNES cenu pro nejlepšího hráče play off hokejové extraligy, načež čelil přívalu otázek od moderátorky Daniely Brzobohaté. Co jste dělal ten večer? Kde jste byl? Byl jste sám?...

11. května 2026

