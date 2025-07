Dosud jediným českým zástupcem na nejprestižnější akci byl Jiří Zuska, jenž se před dvěma lety jako amatér zúčastnil turnaje v Portoriku.

Čtyřiadvacetiletý Hrubý loni na sklonku roku usiloval o kartu pro PGA Tour, což by se mu povedlo jako prvnímu Čechovi. Ve finále kvalifikace v Ponte Vedra Beach však absolvent University of Washington na účast mezi elitou nedosáhl a startuje na druhém nejvyšším americkém okruhu Korn Ferry Tour.

V pondělní kvalifikaci se však nyní probojoval do startovní listiny pro John Deere Classic. „V první devítce to byla jízda. Připadalo mi, že místo do jamky puttuju do kýble, všechno tam padalo. Hrál jsem neskutečně, byl jsem sedm pod parem po osmi jamkách,“ uvedl v tiskové zprávě.

„Na druhé devítce jsem přidal další dvě birdie, ale pak se začala malinko projevovat nervozita. Dal jsem bogey a věděl jsem, že poslední jamka bude klíčová,“ popsal.

Na závěrečné jamce měl dvoumetrový putt do birdie, který by znamenal výsledek -9 a ještě větší jistotu postupu. Míček ale těsně jamku minul. „Když ten putt nepadl, byl jsem zklamaný. Šel jsem brzo ráno, a tak jsem musel pět hodin čekat, jak to nakonec dopadne. Už jsem začínal ztrácet naději, ale zavolal jsem si s maminkou, což mi pomohlo. A jak začali docházet poslední hráči, bylo jasné, že to bude stačit. Byla to obrovská úleva. Šílený den,“ dodal.

Tentokrát přitom nehrál se svým stálým caddiem, jenž nemohl Hrubého doprovázet z rodinných důvodů. „Původně jsem si chtěl caddit sám, ale nakonec mi pomohl místní caddie, kterého jsem na poslední chvíli požádal o pomoc. Sice za mnou doběhl až v polovině první jamky, ale i on má svůj podíl na úspěchu,“ řekl Hrubý, jemuž na Korn Ferry Tour nyní patří 113. místo a drží si právo účasti na dalších turnajích sezony.

„Tahle účast je pro mě obrovská odměna za práci během celé sezony. Těším se neskutečně. Vím, že je to další krok správným směrem,který si chci maximálně užít,“ dodal český golfista.

Zuska v březnu 2023 na Puerto Rico Open v Río Grande obsadil obsadil 54. místo.