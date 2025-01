Brom o štaci ve volejbalovém Ústí: Chci pomoct, ne házet klacky pod nohy

„Pár krizí jsem už řešil, chci ústeckému volejbalu pomoct,“ je odhodlaný Brom. Přestože patří mezi volejbalové legendy, nevadí mu, že bude asistentem stále ještě začínajícího Žaby. „Mám už něco za sebou a tohle v žádném případě neřeším. Ondrovi jsem řekl, že když se mi něco nebude líbit, nejdříve si to povíme mezi čtyřma očima, házet klacky pod nohy nikomu nebudu,“ ujišťuje.

Ústecká krize vrcholila před vánočními svátky krachem 0:3 s Libercem, třináctá porážka (ze čtrnácti zápasů) spustila debatu o Žabově konci. „Když za mnou pan Přikryl (předseda klubu) přišel, tlouklo se to ve mně, ale nechtěl jsem se na něj vybodnout. Bez něj by tu volejbal už dávno nebyl. Něco jsem mu navrhl a dopadlo to takhle, podle mě to je nejlepší řešení,“ je přesvědčený Brom.

Jako hráč s Ústím sbíral tituly v jeho slavné éře v devadesátkách, v letech 2016 - 2018 ho vedl i jako trenér. Koučoval také Perštejn, Liberec, České Budějovice, Karlovarsko či Příbram. Zpátky na extraligovou lavičku ho Přikryl povolal od ústeckých juniorů, u kterých teď Brom působil.

„Díky tomu jsem z toho nevypadl. Vzal jsem si nějakých 14 dnů hájení, abych zjistil, jak funguje áčko. Rozhodně jsem nepřišel s tím, že hned začnu rozdávat rozumy, ale když se mě Ondra (Žaba) na něco zeptá, odpovím mu. Jde mi hlavně o to, abychom si rozuměli lidsky.“ Víc poznat potřebuje i hráče. „Zatím poslouchám, co kluci vůbec říkají. Jak reagují, když řeknu: Udělej to tak a tak. Jakou dostanu zpětnou vazbu. Hodně věcí si musím navnímat.“

Trenér ústeckých volejbalistů Ondřej Žaba sleduje počínání svých svěřenců proti Liberci.

Žaba se jeví jako kliďas, Brom je známý bouřlivák. Rozdělí si takhle role? „Já už zase takový bouřlivák nejsem, spíš se ty role obrátily. I u té mládeže jsem si kolikrát říkal, ty jo, ty ses zklidnil, dřív jsi to střílel jako blázen. Ale taky už mám svoje roky,“ rozesměje se zkušený kouč.

Jinak ale Ústí do smíchu moc není, mezera od předposledního Zlína je šestibodová a i Žaba přiznal, že mezi ním a některými hráči to občas zaskřípalo.

„Vždycky platilo, že když je někdo první trenér, tak někomu se to líbí a jinému ne. Jako hlavní kouč musíte jít do konfliktu, když vám tam někdo dělá nepořádek, nebo vidíte nějaký problém. Já na ústecké zápasy chodil, myslím, že kluci spolu drží, možná až moc. Chybí tam člověk, co praští do palubovky a řekne: Tohle ne!“ všiml si ještě jako nezávislý pozorovatel. Dusno ani nepohodu v týmu Brom nevnímá. „Zatím jsem byl na čtyřech trénincích a ti kluci jezdí, v tom není problém.“ Je tedy v kvalitě kádru?

„Řeknu kacířskou věc, ale myslím, že ne. Začátek extraligy nebyl jednoduchý, Ústí odehrálo doma se silnými týmy dobré zápasy, jen prohrávalo. Teď se to otočí, v domácím prostředí budeme mít soupeře okolo nás,“ sází na přívětivější los ve finiši základní části extraligy.

Baráž je strašák, vzpomínku na minulou sezonu má v živé paměti i Brom, tehdy ještě divák. Ústecké loučení s extraligou v sérii s Dobřichovicemi odvrátil až nevídaný obrat z 0:2 na 3:2 na zápasy, podobný nervák by si tu letos rádi odpustili.

„Možná by baráž byla ještě těžší, Hradec, Bučovice i Dobřichovice by o extraligu stály. Ale zase tím nechci strašit, do posledního kola to musíme tlačit, šance vyhnout se baráži pořád existuje,“ doufá v únik z poslední příčky. Na případné posílení kádru nespoléhá. „Na rovinu říkám, že se v této situaci asi nic nevyvrbí.“ Probuzení týmu tak bude hlavně na nově sestaveném trenérském tandemu.