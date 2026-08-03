Pětibojaři Grycz a Tůma si při obhajobě štafetového zlata o dvě místa pohoršili

Obhájcům zlata Gryczovi s Tůmou se vydařila především závěrečná kombinovaná disciplína, v níž byli z deseti dvojic druzí nejlepší a posunuli se z průběžného pátého místa až na stupně vítězů. Ty udrželi o pět sekund před Ukrajinou. Zvítězili Francouzi Maire Emilien a Diego Lavillat, druzí byli Litevci Kalaminskas a Vagnorius.
Pátí byli Češi po šermu, překážkové disciplíně i po plavání. Po něm na třetí místo ztráceli 23 bodů.
„Medaile nebyla vyloženě blízko, ale byla hratelná. Pořád to bylo v dosahu,“ řekl Grycz v tiskové zprávě svazu. „Věřili jsme si a na kombi jsme šli to, na co bychom měli mít, a naštěstí to stačilo, takže super,“ dodal. Spokojený byl i Tůma. „Obhajovali jsme zlato, ale obhájit je vždycky těžké. Nakonec jsme to udrželi na medaili,“ doplnil svého parťáka.
O tři čtvrtě minuty unikla medaile Křenkové s Váňovou, jež skončily čtvrté z osmi štafet. „Placka byla docela daleko. Ve štafetách se hodně bodů sbírá na překážkách, na kterých nejsem úplně dobrá a Kačka tam taky měla jedno zaváhání,“ popsala Křenková. Váňová loni brala ve štafetě stříbro s Lucií Hlaváčkovou. Zlato získaly švýcarské sestry Katharina a Anna Jurtovy.
Mistrovství Evropy trvá do neděle, v úterý pokračuje ženskou kvalifikací. Češky individuální závody vynechávají, až ve středu do kvalifikace mužů nastoupí světová jednička Matěj Lukeš, Vojtěch Dáňa a Jan Toman.
Mistrovství Evropy v moderním pětiboji v Istanbulu
štafety
Muži: 1. Emilien, Lavillat (Fr.) 1517, 2. Kalaminskas, Vagnorius (Litv.) 1499, 3. Grycz, Tůma (ČR) 1489.
Ženy: 1. A. Jurtová, K. Jurtová (Švýc.) 1364, 2. Vargová, Rajncsaková (Maď.) 1356, 3. Sazonovová, Tagirovová (Rus.) 1332, 4. Křenková, Váňová (ČR) 1285.