Baseballisty Draků Brno posílil bývalý nadhazovač MLB Moylan

„Tohle je něco absolutně unikátního. To tady v Česku ještě nebylo, možná ani v Evropě,“ řekl ČTK Arnošt Nesňal, generální manažer Draků Brno. V české nejvyšší soutěži už se v minulosti objevili hráči, kteří měli za sebou pár sezon v MLB nebo do zámořské soutěže poté nakoukli, ale baseballista s tolika zkušenostmi dosud ne.

Moylanova kariéra je spjata s Atlantou Braves, kde působil celkem devět sezon, ale jeden ročník odehrál i za Los Angeles Dodgers a dva za Kansas City Royals.

Ještě loni Moylan nastoupil v 39 zápasech Braves, ale pak se zranil a v únoru se rozhodl v MLB skončit. „Jakmile bylo oficiální, že je jeho kariéra v MLB u konce, neváhali jsme a poslali mu nabídku,“ uvedl John Hussey, další australský nadhazovač Draků, který předtím působil v extralize v konkurenční Technice Brno.

A právě díky krajanům působícím v Česku dal Moylan Drakům přednost před nabídkou z italské soutěže. „Věděl, do čeho jde, a šlo to jak na drátkách,“ uvedl Nesňal.

V Česku se chce Moylan rozehrát, aby se dostal do australské nominace pro olympijskou kvalifikaci. I proto prakticky nemá žádné požadavky, i když v MLB měl podle webu spotrac.com během kariéry kontrakty dohromady za 6,5 milionu dolarů, v přepočtu přes 147 milionů korun. „Nebude tady trpět hladem. Oproti jiným cizincům u nás mu sháníme byt, protože sem přijede i jeho manželka s dcerou,“ řekl Nesňal.

Autor 324 strikeoutů v MLB Moylan přiletí do Česka krátce před startem extraligy a 29. března bude zahajovacím nadhazovačem Draků v prvním utkání sezony proti Technice Brno. „Symbolicky ho na kopec postavíme, ale ten den to ještě nebude on, kdo dotáhne zápas do konce,“ řekl Nesňal a potvrdil, že zatímco v MLB chodil Moylan zápasy dokončovat, v Česku bude zahajovacím nadhazovačem.

Moylanovy nadhozy by měl chytat Petr Čech, zadák se zkušenostmi z nižších amerických soutěží. „Takové borce chytal, jen si musí zvyknout na jeho nestandardní pohyb,“ poukázal Nesňal na to, že Moylanova ruka se pohybuje při odhozu bokem.