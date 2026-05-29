Perušič se Sedlákem na písku v Ostravě prohráli, Štochlová se Svozilovou končí

Markéta Svozilová a Marie-Sára Štochlová podlehly Španělkám Sofii Izuzquizaové a Tanie Morenové 15:21, 21:13, 10:15 a v areálu pod vysokými pecemi v Dolních Vítkovicích vypadly po třech porážkách ve skupině.
Perušič se Sedlákem si v úvodní sadě vypracovali až čtyřbodový náskok, jenže Francouzi i díky dvěma esům skóre obrátili a nakonec ji těsně získali. Ve druhém se začalo dařit na bloku Rotarovi, a přestože Češi v závěru stahovali, nakonec se radovali bronzoví medailisté z loňského mistrovství světa.
„V prvním setu nám to uteklo na několika nepřesnostech, nakonec nám tam spadl jeden míč zadarmo, kdy jsme se nedohodli. To byly detaily, které nakonec rozhodly. V tom druhém už nám to uteklo o dost víc, tam se Francouzi rozehráli a my jsme na ně nenašli moc recept. Téo dnes odehrál opravdu skvělý zápas,“ řekl Perušič.
Matyáši Džavoronokovi s Jakubem Šépkou se proti Nizozemcům Yoricku de Grootovi a Stevenu van de Veldemu povedl začátek. V koncovce ale neproměnili čtyři setboly, zatímco Nizozemci využili hned první šanci k ukončení sady. Ve druhé už průběh kontrolovali a vyhráli 25:23, 21:16.
Svozilová se Štochlová se po nevydařeném prvním setu proti Španělkám zlepšily a díky několika esům i blokům vyrovnaly. V tie-breaku však Češky od začátku ztrácely, a přestože v závěru bojovaly, velké manko už nedohnaly.
„I když dneska to nelepilo, tak jsme z toho vyškrábaly ten třetí set. Naším přáním a cílem byl postup ze skupiny, to jsme nesplnily. Na druhou stranu musíme brát v potaz to, že jsme od mistrovství světa v listopadu teprve na druhém turnaji a ještě hledáme herní rytmus. Myslím si, že se to postupně bude zlepšovat,“ řekla Štochlová. „Ony měly trošku štěstí, že jim tam spadlo několik prasat, a nám ne,“ doplnila Svozilová.
Turnaj Pro Tour kategorie Elite
v plážovém volejbalu v Ostravě:
