Perušič se Sedlákem na písku v Ostravě prohráli, Štochlová se Svozilovou končí

Autor:
  12:28aktualizováno  12:29
Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli na turnaji Beach Pro Tour Elite v Ostravě s Francouzi Téem Rotarem a Arnaudem Gauthierem-Ratem 24:26, 17:21. Ve druhém zápase utrpěli první porážku a o postup do play off musí ještě bojovat.
Ondřej Perušič vybírá míč po útoku soupeře během ostravského turnaje. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Markéta Svozilová a Marie-Sára Štochlová podlehly Španělkám Sofii Izuzquizaové a Tanie Morenové 15:21, 21:13, 10:15 a v areálu pod vysokými pecemi v Dolních Vítkovicích vypadly po třech porážkách ve skupině.

Perušič se Sedlákem si v úvodní sadě vypracovali až čtyřbodový náskok, jenže Francouzi i díky dvěma esům skóre obrátili a nakonec ji těsně získali. Ve druhém se začalo dařit na bloku Rotarovi, a přestože Češi v závěru stahovali, nakonec se radovali bronzoví medailisté z loňského mistrovství světa.

„V prvním setu nám to uteklo na několika nepřesnostech, nakonec nám tam spadl jeden míč zadarmo, kdy jsme se nedohodli. To byly detaily, které nakonec rozhodly. V tom druhém už nám to uteklo o dost víc, tam se Francouzi rozehráli a my jsme na ně nenašli moc recept. Téo dnes odehrál opravdu skvělý zápas,“ řekl Perušič.

Matyáši Džavoronokovi s Jakubem Šépkou se proti Nizozemcům Yoricku de Grootovi a Stevenu van de Veldemu povedl začátek. V koncovce ale neproměnili čtyři setboly, zatímco Nizozemci využili hned první šanci k ukončení sady. Ve druhé už průběh kontrolovali a vyhráli 25:23, 21:16.

Svozilová se Štochlová se po nevydařeném prvním setu proti Španělkám zlepšily a díky několika esům i blokům vyrovnaly. V tie-breaku však Češky od začátku ztrácely, a přestože v závěru bojovaly, velké manko už nedohnaly.

„I když dneska to nelepilo, tak jsme z toho vyškrábaly ten třetí set. Naším přáním a cílem byl postup ze skupiny, to jsme nesplnily. Na druhou stranu musíme brát v potaz to, že jsme od mistrovství světa v listopadu teprve na druhém turnaji a ještě hledáme herní rytmus. Myslím si, že se to postupně bude zlepšovat,“ řekla Štochlová. „Ony měly trošku štěstí, že jim tam spadlo několik prasat, a nám ne,“ doplnila Svozilová.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite

v plážovém volejbalu v Ostravě:

MUŽI:
Skupina D:
Van de Velde, De Groot (9-Niz.) - Džavoronok, Šépka (21-ČR) 2:0 (23, 16) 17:10 Džavoronok, Šépka - M. Grimalt, E. Grimalt (16-Chile).

Skupina E:
Rotar, Gauthier-Rat (8-Fr.) - Perušič, Sedlák (20-ČR) 2:0 (24, 17)
16:10 Perušič, Sedlák - N. Capogrosso, T. Capogrosso (17-Arg.).

Skupina F:
15:20 Trousil, Schweiner (6-ČR) - Daubas, Aye (7-Fr.).

ŽENY:
Skupina A:
11:40 Dvorníková, Kleiblová (24-ČR) - Ferchová, Van Gunstová (13-USA).

Skupina B:
12:30 Neuschaeferová, Maixnerová (23-ČR) - Scampoliová, BIanchiová (14-It.).
Skupina D:
Izuzquizaová, Morenová (21-Šp.) - Svozilová, Štochlová (16-ČR) 2:1 (15, -13, 10).
Skupina F:
13:30 K. Pavelková, A. Pavelková (19-ČR) - Loreenová, Quiggleová (18-USA).

Perušič se Sedlákem na písku v Ostravě prohráli, Štochlová se Svozilovou končí

