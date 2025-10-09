Perušiče se Schweinerem čekají při obhajobě předloňského titulu z mexického písku také zkušení Američané Miles Partain s Andym Beneshem, které Češi v srpnu porazili na turnaji v Montrealu. Outsiderem skupiny H jsou Koffi Kotoka a Kuamivi Samani z Toga.
Svozilová se Štochlovou, jež se na MS kvalifikovaly v první společné sezoně, nevyužily v srpnu v Hamburku proti Aně Patrícii a Dudě dva mečboly a prohrály 1:2 na sety. Kromě obhájkyň stříbra se Češky ve skupině F utkají rovněž s polským párem Urszula Luniová, Malgorzata Ciezkowská a domácími Tarou Phillipsovou a Kaylou Mearsovou.
O pořadí zápasů se rozhodne příští týden. Premiérové mistrovství světa na australském písku začne 14. listopadu.