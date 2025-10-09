Perušiče se Schweinerem zahájí obhajobu světového zlata v obtížné skupině

Autor: ,
  8:13
Volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner se na mistrovství světa v Adelaide, kde budou obhajovat senzační zlato, utkají ve skupině mimo jiné s loňskými evropskými šampiony Martinšem Plavinšem a Kristianem Fokerotsem z Lotyšska. Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou narazí také na brazilské olympijské vítězky Anu Patrícii a Dudu. Rozhodl o tom los v listopadovém dějišti turnaje.

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner bojují v olympijském klání. (31. července 2024) | foto: AP

Perušiče se Schweinerem čekají při obhajobě předloňského titulu z mexického písku také zkušení Američané Miles Partain s Andym Beneshem, které Češi v srpnu porazili na turnaji v Montrealu. Outsiderem skupiny H jsou Koffi Kotoka a Kuamivi Samani z Toga.

Svozilová se Štochlovou, jež se na MS kvalifikovaly v první společné sezoně, nevyužily v srpnu v Hamburku proti Aně Patrícii a Dudě dva mečboly a prohrály 1:2 na sety. Kromě obhájkyň stříbra se Češky ve skupině F utkají rovněž s polským párem Urszula Luniová, Malgorzata Ciezkowská a domácími Tarou Phillipsovou a Kaylou Mearsovou.

O pořadí zápasů se rozhodne příští týden. Premiérové mistrovství světa na australském písku začne 14. listopadu.

Kometa na vedoucí tým Ligy mistrů nestačila. Od Ilvesu schytala pět gólů

Kometa se po měsíční pauze vrátila do koloběhu hokejové Ligy mistrů, před domácími fanoušky si však představovala lepší zápas. Vítěz extraligy se proti finskému týmu Ilves Tampere zvládl bránit pouze...

8. října 2025  17:50,  aktualizováno  20:49

Transakce dokončena. Střeštík je oficiálně novým většinovým majitelem Jablonce

Jakub Střeštík se stal oficiálně majitelem fotbalového klubu FK Jablonec. V držení má 90 procent akcií, zbylých deset zůstane ve vlastnictví rodiny dosavadního majitele Miroslava Pelty. Klub o...

8. října 2025  19:59,  aktualizováno  20:14

