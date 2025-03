Začátek jako z ráje. Perušič a Schweiner slaví titul, ale říkají: Stále děláme chyby

„Samozřejmě je v naší hře ještě spousta slabých míst, ale vyhrát hned první turnaj sezony je začátek jako z ráje,“ líčil Schweiner pro web světové beachvolejbalové federace.

Perušič pro agenturu ČTK doplnil: „Tohle vítězství je pro nás cenné nejen kvůli tomu, že se jedná o první turnaj sezony a ověřili jsme si, že jsme se dobře připravili, ale i vzhledem ke kvalifikaci na letošní mistrovství světa. Ta právě tímhle turnajem začíná, všechny týmy teď musí sbírat šest co nejlepších výsledků. A my jsme si jeden připsali hned na první pokus, což je určitě skvělé.“

A třicetiletí reprezentanti zároveň získali povzbuzení do další práce.

Po senzačním triumfu na MS v Tlaxcale, které opanovali v říjnu 2023, se loni příliš neprosadili. Na olympijských hrách v Paříži vypadli v osmifinále a poté zvažovali, zda mají v kariéře vůbec pokračovat.

Na podzim oznámili, že ještě minimálně rok vydrží, ale že najedou na volnější a zápasový program. Cílem pro ně je už zmíněné letošní mistrovství světa, které se uskuteční v australském Adelaide.

První akce roku 2025 jim vyšla parádně, na písku v Yucatánu neztratili v šesti zápasech ani set a získali svůj pátý titul v nejvyšších dvou úrovních.

V nedělním semifinále nejprve zdolali portugalský pár Hugo Campos, Joao Pedrosa 21:18, 21:13 a v souboji o zlato si ještě výraznějším rozdílem 21:14, 21:12 poradili se švýcarskými kvalifikanty Yvesem Haussenerem s Julianem Friedliem.

„Byť semifinálové skóre vypadá, že jsme zápas kontrolovali, tak vůbec nebyl jednoduchý. A stejně tak to bylo ve finále. Fakt dobře jsme podávali a ztrátu jsme si podrželi možná ještě líp,“ řekl Schweiner. „Potvrzuje to, že mexické turnaje, kór ty větrné, můžou přinést hodně překvapivých výsledků. Tyhle dva týmy, které skončily na druhém a třetím místě, by normálně na medailové pozice spíš vůbec nedošly.“

Ale Perušič měl po turnaji navzdory vítězství smíšené pocity. „Přestože jsme potvrdili roli jedněch z favoritů a dokázali jsme zvítězit bez ztráty setu, tak naše výkony měly k dokonalosti hodně daleko. Řešili jsme to už i s trenéry, že chyb nebo ne úplně dobré zvládnutí některých jednodušších situací tam bylo příliš mnoho.To by nás na nadcházejícím turnaji kategorie Elite mohlo stát nějaký dobrý výsledek.“

Do další akce v Mexiku s názvem Quintana Roo česká dvojice na poslední chvíli proklouzla přímo do hlavní soutěže, v níž ji na úvod čekají Brazilci Arthur s Adrielsonem.