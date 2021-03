Boxera Pejsara čeká tvrďák Papin. Vím, že můžu překvapit

Do Ruska odcestoval včera, nešlo pro něj ale zdaleka o novou destinaci. Na východě se představil už koncem roku 2019, tenkrát si však odvážel nepříjemnou zkušenost. Ačkoliv měl správně nad Dmitrijem Kudrjašovem zvítězit, rozhodčí přiřkli triumf domácímu borci. Za chybný verdikt si ovšem arbitři vysloužili následný dlouhý distanc.

Na „krádež z Krasnojarsku“ chce ale Pejsar zapomenout. Před pár dny Rusko krátce navštívil a nemohl si pobyt vynachválit. „Hlavně jsem si užíval, že tam nejsou taková omezení jako u nás. Fitka jsou otevřená, restaurace také. Bazén, sauna, vířivka, všude jsem byl. Už se tam těším zpátky na zápas,“ vykládal během jednoho z posledních tréninků v plzeňském AtomGymu před odletem.

Do ringu s třiatřicetiletým Papinem, který má v profesionálních duelech na kontě dvanáct výher a jedinou porážku, půjde v pozici outsidera. Že by si ale připouštěl prohru? Nic takového.

„Jde o nejlépe postaveného borce, proti kterému jsem kdy boxoval. Tak k tomu i přistupuju. Zároveň mi to vyhovuje v tom, že mě to nesvazuje, nemám na sobě ten tlak toho, že musím vyhrát. Můžu překvapit a vím, že to v sobě mám. Kdo taky jiný, když ne já...,“ usmíval se nažhavený Pejsar.

Za poslední rok naskočil plzeňský boxer do dvou zápasů. Nejprve si v boji o český titul v křížové váze poradil s Davidem Vicenou, poté na závěr kalendářního roku podlehl v Lucerně novému tuzemskému šampionovi Vasilu Ducárovi.

Od té doby se Pejsar chystá na řež s Papinem. „Teď už mi vždycky přijde nabídka na něco velkého, těžkého. Slabý zápas už nebude,“ podotýká Pejsar, který má kariérní bilanci patnácti vítězství a deseti proher.

Ač si Rusko v poslední době celkem oblíbil, soustředí se čistě jen na svůj výkon. Souboj vyhlíží s velkým nadšením. V hale by navíc díky mírnějším tamním pravidlům, co se koronavirové prevence týče, měla bitvě přihlížet zhruba tisícovka diváků. „Moskva je pěkná, ale nejedu tam na výlet. Už se těším, závěr přípravy si užívám, baví mě to,“ pronesl.