Žena, která hledá hranice. Jak veslařka ujela za den na trenažéru 284 kilometrů

Během čtyřiadvaceti hodin ujela Žižková 284 kilometrů a 650 metrů. Víc než kterákoliv jiná žena na planetě.

„Říkala jsem si, že bych zkusila čtyřiadvacítku nebo kontinuální veslování. U něj je ale pravidlo jet z každé hodiny alespoň padesát minut a rekord je 60 hodin, což si neumím představit. Tak jsem se týden dívala, za kolik se jezdí čtyřiadvacítka, nastudovala jsem si mezičasy a spáchala to,“ vypráví 39letá veslařka.



Jen o dva měsíce dříve přitom překonala rekord své věkové kategorie na 100 kilometrů. Bezprostředně potom se bránila představě, že by si to ještě někdy zopakovala. „No, tak jsem místo toho ujela skoro třikrát tolik,“ směje se Žižková.

Rekordní stovka ji ovlivnila možná víc, než si sama připouští. Únava odejde, svaly přestanou bolet a sedřené ruce se zahojí. Pak už zbyla jen neodbytná chuť znovu hledat hranice svých schopností.

„Člověk má respekt, protože je to 24 hodin, navíc je léto, vedro a nevíš, co to s tebou udělá, jestli po deseti hodinách neomdlíš. Nevěděla jsem, do čeho jdu, ale řekla si, že když mi bude špatně, tak zkrátka slezu. Žádný delší trénink jsem předtím nejela, jen jsem čerpala zkušenosti ze stovky,“ líčí.

Těžká první hodina

Původní rekord v její věkové kategorii byl 252 kilometrů, absolutní ženský 270. Spočítala si mezičasy na jejich překonání a vyrazila.

„První hodina byla těžká, doléhalo na mě, že jich mám dalších třiadvacet před sebou. Nejhorší to ale bylo po osmi hodinách, kolem osmdesátého kilometru, kdy jsem se necítila dobře. Rozhodla jsem se vydržet do jedné v noci a pak se rozhodnout co dál. Postupně se mi ale začalo jet lépe, a jakmile se zlomila první stovka, už to šlo,“ přiznává olomoucká rodačka.

Stejně jako při předchozím rekordním pokusu neměla žádný podpůrný tým, o svém úmyslu řekla jen několika lidem. Pravidelně ji chodil kontrolovat Pavel Skula, předseda TJ Lodní sporty.

„Měnil a doplňoval mi vodu a také mě nutil jíst, což se mi moc nechtělo,“ přiznává. Ačkoliv se vědecké studie i firmy předhánějí v hledání a vývoji nejvhodnějších výživových doplňků pro sportovce, Žižková vsadila na banány a toustový chléb se šunkou rozkrájený na menší díly. A hořčík proti křečím.

„Hlavně jsem věděla, že musím nejen kvůli vedru pít. Z ionťáků mě pálí žáha, tak jsem si jen vodu osladila medem, k tomu banány, sojový suk, kousek čokolády a v noci už jsem sladké nemohla, tak přišel na řadu toast. Za hodinu jsem musela sníst jeden kousek a měla jsem s tím co dělat. Tím jsem se docela zabavila, deset minut mi trvalo vše požvýkat, pořádně zapít a pomalu jsem se chystala na další sousto,“ popisuje Žižková pobaveně svou noční rutinu.

Stržená kůže musela počkat

Přes den ji občas přišel některý z oddílových kolegů povzbudit, po půlnoci ale v loděnici osiřela a zůstala sama se svými myšlenkami. Ticho rušilo jen šelestění trenažéru.

„Přemýšlela jsem, za jak dlouho začne svítat, že všichni doma spí, zatímco já tu jedu. Pak se hlava přenastavila do jiného režimu a upnula jsem se jen k číslům na budíku. Že bych slezla, to mě vůbec nenapadlo, žádnou morální krizi jsem neměla. Myšlenková kapacita asi byla přesunutá jinam,“ přemítá.

V pět ráno ji přišla zkontrolovat veslařská parťačka a tou dobou už věděla, že když tempo vydrží až do konce, rekord padne.

Pavlína Žižková

„Posledních pět hodin už jsem nešla ani na záchod, protože mě začal tlačit zadek. Strhla jsem si na něm kůži, tak to bylo nepříjemné a raději jsem se ani nezvedala, člověk riskoval křeče do zad, do nohou a nemohl ani chodit. Řekla jsem si, že mi to za to nestojí,“ líčí veslařka útrapy.

Když konečně projela pomyslným cílem, necítila se nejhůř. „Po stovce mě tělo bolelo víc. Ale nevím, kdy jsem naposledy nespala 24 hodin, možná ještě někdy na vysoké, když jsem se učila. Ten den se dá vydržet, ale teď se pořád cítím unavená. Vyjdu schody a mám pocit, že je jdu popadesáté. Tělo dostalo zabrat a postupně se vracím zpátky, bude trvat, než se srovnám v různých hladinách,“ cítí.

Když zkusila Žižková sto kilometrů, přepsala rekord své kategorie, při prvním seznámení se čtyřiadvacetihodinovkou překonala absolutní ženské maximum. Až únava odezní, nejspíš se jí znovu do hlavy vloudí otázky o vlastních limitech, na které stále nemá odpověď.

Co tedy dál? „Dám si na chvilku pohov,“ směje se. „Teď to tak nechám. Vím, že jsem to zvládla a ujela jsem to. To mi stačí.“ Prozatím.