Vypiloval podání, odhalil tajemství sportu. Rázem je Širuček mezi elitou

„Moje sezona byla z osmdesáti procent vynikající. Byl jsem možná v nejlepší formě a po pingpongové stránce se cítil moc dobře. Tak z dvaceti procent jsem nehrál, jak bych si představoval, ale určité výkyvy jsou přirozené,“ ohlíží se 27letý reprezentant.

Povedené a stabilní výkony na mezinárodní scéně vyústily ve skok na kariérní maximum v žebříčku, které by Širučkovi s největší pravděpodobností zajistilo účast na olympijských hrách v Tokiu, pokud by se konaly letos v létě. Jenže sportovní svátek pod pěti kruhy byl kvůli pandemii koronaviru přesunut na příští rok a Mezinárodní federace stolního tenisu dosud případné změny kvalifikačního systému neoznámila.

„Je to pravda trošku frustrující. Bojuju o olympiádu a v momentě, kdy to mám na dosah, tak se to bohužel odložilo,“ lituje nejlepší český hráč, který měl právě v těchto dnech startovat na olympijské kvalifikaci dvouhry v Moskvě.

A i když získat jednu z šesti letenek, které se na tomto turnaji rozdávají, by bylo v konkurenci předních Evropanů pro Širučka velmi obtížné, číslo 44 u jeho jména na světovém žebříčku by vypadalo velmi slibně.



Pavel Širuček na mistrovství republiky v Plzni.

„Jenže teď ani nevíme, odkdy se bude počítat žebříček, který je zmražený, a kdy budou kvalifikační turnaje,“ popisuje rodák z Orlové, jemuž na začátku února o jediné místo unikla pozvánka na prestižní evropský turnaj Top 16.



Klid zbraní vynucený celosvětovou zdravotní krizí panuje na mezinárodní stolnětenisové scéně prozatím do konce června, už v březnu se mělo v Koreji uskutečnit mistrovství světa družstev, jeho náhradní termín nyní zní přelom září a října.

Ale zpět k Širučkovi. Co tedy hledat za jeho evidentním výrazným zlepšením?



Především přestup do polské superligy, jež je společně s německou a francouzskou soutěží nejkvalitnější v Evropě, a skvělé podmínky, které našel ve svém klubu Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki.

Širučkova výměna ve čtvrtfinále Hungarian Open:



ittfworld (Instagram) VIDEO: Video @ittfworld 22. 2. 2020 22:30

V městečku s 31 tisíci obyvateli nedaleko Varšavy působí Širuček třetím rokem. Loni slavil s týmem mistrovský titul a ve finále právě on získal rozhodující vítězný bod. V základní části si vypracoval velmi solidní skóre 19 vítězství a 8 porážek. V aktuálním, zatím nekompletním ročníku je Bogoria na druhém místě.

Český reprezentant velmi oceňuje vliv svého klubového trenéra Tomasze Redzimského. „I když se vždycky neshodneme, tak přesně ví, co potřebuju. Až on mi dokázal vysvětlit důležitost servisu ve stolním tenise, až do dvaadvaceti třiadvaceti jsem ho totiž bral na lehkou váhu,“ přiznává Širuček.



Pavel Širuček se v průběhu mistrovství republiky mohl spolehnout na účinný bekhendový servis.

Nyní je jeho podání velmi variabilní, často střídá jak forhendovou, tak ne příliš častou bekhendovou variantu, soupeře často překvapuje i dlouhým servisem.

„Dříve jsem byl po servisu většinou v nejistotě,“ ohlíží se Širuček. „Teď díky němu získám i několik snadných bodů nebo mi soupeř nahraje lehký míč, s kterým si umím poradit. Tohle udělalo obrovský posun.“

Ke zlepšení výkonnosti uzrál také s věkem. Stolní tenis je totiž velmi komplexní sport, který vyžaduje fyzickou i psychickou zdatnost, hráči v něm mají na zareagování zlomek sekundy a rozdíly mezi přesnými a zkaženými údery se počítají na milimetry.

„Začal jsem pingpong lépe chápat. Už se umím z každé chyby poučit a podruhé ji neudělat. Přesto ještě vidím prostor ke zlepšení, mám velké nedostatky v pasivní hře, z které mívám problém se dostat. To je moje slabina,“ říká Širuček.

V současné době, stejně jako ostatní sportovci, zažívá přesný opak kočovného života. „Je to nezvyk, celý život jsem někde na cestách a doma prakticky moc nejsem,“ vypráví. „Na druhou stranu musím říct, že mám na sebe o něco víc času a že jsem doma spokojený.“

Přesto od stolního tenisu nemá úplnou pauzu ani doma, loni v létě se totiž oženil s kolegyní z reprezentace Anetou Kučerovou, nyní už Širučkovou.

„Není to asi běžné, ale je to normální manželství, máme si o čem podívat a možná to je i ku prospěchu věci.“