Podesáté na mistrovství světa. A naposledy? zvažuje judista Petřikov

Třiatřicetiletý borec je přesvědčen, že tímto jubileem jeho mise na světových šampionátech definitivně skončí: „S hodně velkou pravděpodobností je to poslední mistrovství světa. Příští rok mistrovství světa není, protože jsou olympijské hry. Potom je to opravdu daleko, bude mi 35 a neplánuju tu kariéru prodlužovat.“

Ostatně zmíněné olympijské hry, které bude hostit přesně za rok rovněž Tokio, jeho pravděpodobně poslední vystoupení na světovém šampionátu, výrazně ovlivní.

„Šampionát bude hodně nabitý, v soutěži se objeví i ti, kteří se dosud schovávali. Hlavně proto, že body do světového rankingu, který rozhodne o tom, kdo bude moci zápasit v Tokiu, jsou velmi lákavé. Kdo se umístí do třetího místa, má na olympiádě účast prakticky jistou,“ uvedl Pavel Petřikov starší, otec a trenér hradeckého judisty v jedné osobě.

Přestože vidina olympiády, v případě Petřikova mladšího třetí v kariéře, je lákavá, vzhledem k blížícímu se konci kariéry ani syn, ani otec to neřeší. „Není to pro nás v tuto chvíli něco, co by bylo nejdůležitější. Tohle je mistrovství světa a jak bude vypadat příští sezona, se teprve uvidí,“ sdělil Petřikov starší.

Jeho syn obsadil před dvěma lety na světovém šampionátu v Budapešti 5. místo, nejlepší v kariéře. To ale bylo ještě v kategorii do 60 kilogramů, v níž do té doby výhradně závodil. Poté ale přešel do těžší šestašedesátky, to však není zdaleka jednoduché.

„Právě váha je pro Pavla největším hendikepem. On má teď právě 66 kilo, povolené je pět procent navíc,“ vysvětluje Petřikov starší.

S tím si ani jeden z nich hlavu nelámou, vadit by nemělo ani lehčí zranění kolena ze soustředění v Nizozemsku, kterého Petřikova juniora dva týdny trápilo. Vše tak je otevřené, pro případný úspěch bude důležitý i dnešní los.

„Na větší úspěch může v této váze myslet až dvacet lidí včetně Pavla. Ale také můžete dostat v prvním kole domácího Japonce a pak by to bylo těžké,“ míní trenér.