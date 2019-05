Petřikov trénoval v Minsku. Město už Evropskými hrami žije, říká judista

Co hlavního vedle důležitého tréninku zaujalo Pavla Petřikova v Minsku, odkud se na začátku tohoto týdne vrátil? „Minsk Evropskými hrami už žije, bylo to vidět všude,“ uvedl zkušený český reprezentant, jenž bude členem české výpravy na letošních Evropských hrách.

Právě v Minsku absolvoval před jejich začátkem jedno z posledních soustředění, které ho mělo připravit na to, aby v tomto důležitém závodě, kde půjde o medaile nejen z těchto her, ale zároveň z mistrovství Evropy a navrch o důležité body do světového žebříčku, který za rok určí účastníky Olympijských her 2020 v japonském Tokiu.

Takže očekávání velkého závodu ještě vzrostlo? Co od něj budete na konci června očekávat?

Dobrý výkon, se kterým bych mohl být spokojený. Když z toho budou výhry v co největším počtu zápasů, tak to bude fajn.

I vzhledem k blížící se olympiádě, k níž se bodově můžete přiblížit?

To samozřejmě ano, ale tohle v tuto chvíli neřeším, tohle není téma dne.

Stále tedy nejste rozhodnutý, jestli do Tokia u juda vydržíte?

Opravdu to neřeším a nepřemýšlím, co dál. V tuto chvíli ale budu chtít co nejlepší výsledek, motivaci mám, judo mě stále baví a uvidíme, jak se celá věc vyvine.

Vrátil jste se z Běloruska, kam se zanedlouho vypravíte znovu na Evropské hry. Právě ony byly motivací tam jet trénovat?

Také, ale byl to jeden z kempů, které judistická federace pořádala. Pro nás bylo důležité, že se tam sešly nějaké tři stovky borců, takže bylo s kým se na tatami v trénincích potkávat. A bylo tam hodně borců z východních, často postsovětských zemí. To je důležité, s nimi se totiž na závodech hodně potkávám, je dobré si vyzkoušet jejich styl juda.

Splnilo to svůj účel?

Já myslím, že ano, že to byla dobrá volba. Část reprezentačního družstva byla s námi v Minsku, část v Japonsku, uvidíme, co bylo pro koho lepší.

Co zdraví, které vás v posledních letech někdy trápilo?

Zatím je vše v pořádku, i když pochopitelně v mých letech už je to těžší. Proto si vybírám méně závodů než dřív, podobně je to s tréninkem. Teď to ale vypadá dobře.

Na Evropské hry pojedete na konci června, co vás do té doby ještě čeká?

Závod už žádný. Nyní budeme pár dnů trénovat doma v Hradci, pak chvíli asi v Praze a jediný trénink v zahraničí bude v Chorvatsku. Pak už přijde Minsk.