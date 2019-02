Judista Petřikov vyléčil prst a vrací se. Olympiádu ještě neřeší

dnes 10:44

Hned na startu nové sezony mu utekly dvě významné soutěže, kde se daly sbírat body do žebříčku, jenž příští rok určí účastníky blížících se olympijských her v Tokiu. Hradecký judista Pavel Petřikov do ní tak vstoupí až v pátek, jeho letošní premiérou bude Grand Slam v německém Düsseldorfu.