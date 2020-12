Radši se zabít, říkal si vodní pólista bez nohy. Pomohl mu sport

„V tu chvíli jsem bolest nevnímal,“ líčí s odstupem 23 let. Přišel o nohu, na chvíli i o chuť do života. Vrátilo ho do něj až milované vodní pólo. I bez jedné dolní končetiny ještě oslavil tři české tituly a slavil paralympijský bronz. Teď, na prahu padesátky, trénuje děti, hraje za veterány a hodně se směje.