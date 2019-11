Žádné falšování. Ruský ministr sportu o nesrovnalostech v laboratoři

„Naši expertu tvrdí, že nebylo nic vymazáno. K manipulaci, o které mluví šéf RUSADA Jurij Ganus, nedošlo. To je naše stanovisko,“ uvedl Kolobkov. Podle něj už ruští počítačoví experti vysvětlili vzniklé problémy zástupcům WADA.

Světová antidopingová agentura získala data z moskevské laboratoře, jež měla sloužit k rozklíčování dopingových případů z minulosti, na začátku tohoto roku. Při porovnání obdržených dat s těmi, které WADA získala od whistleblowerů, ale vzniklo podezření na falšování ze strany Rusů.

Ti nyní mají nesrovnalosti vysvětlit. Hrozí jim, že bude opět suspendována národní antidopingová laboratoř RUSADA a že ruská výprava nebude smět startovat na olympijských hrách v Tokiu.

Šéf RUSADA Ganus v poslední době několikrát tvrdě kritizoval ruské sportovní funkcionáře a uvedl, že s daty bylo manipulováno záměrně. Rozsah úprav byl podle něj mimořádně velký a nemohl být dílem náhody.

WADA minulý týden uvedla, že chce případ uzavřít do konce kalendářního roku. Podle Ganuse může být ruská výprava vyloučena z olympijských her až do Pekingu 2022.