Děti musí projít i nepohodlím, ne jen hýčkáním, vybízí Kolář ve své knize

Ondra: Přesvědčuji se, abych důvěřoval sám sobě Kandidát olympijské medaile o vlastním stresu Hostem křtu Kolářovy knihy byl i jeden z nejlepších sportovních lezců na světě Adam Ondra. „Vedu dialog s vlastní myslí,“ říká o zvládání psychického stresu ve sportu. Adam Ondra Měl jste v životě nějaký skutečně stresující okamžik, který jste musel zvládnout a který vás i v něčem posunul?

Z tohohle pohledu musím říct, že se necítím úplně odolný. Samozřejmě, profesionální sportovec musí během kariéry projít spoustou událostí, závody i zraněními, což je určitě hodně stresující, ale to schéma je v podstatě pokaždé podobné. Takže nedovedu říct, kdyby přišla nějaká událost zásadně jiného charakteru, jestli bych ji byl schopen zvládnout. Během závodů se každopádně s velkým stresem, fyzickým i psychickým, potýkáte. Osvojil jste si nějakou metodu, jak se s tím vyrovnat?

Jsem asi dostatečný blázen na to, aby mi nevadilo procházet tím fyzickým stresem, hlavně v tréninku. Co se týče psychického stresu, spoléhám na své vlastní schopnosti. Vedu dialog se svou vlastní myslí, kterým se přesvědčuji k tomu, abych sám sobě důvěřoval. Mám přece dostatečně natrénováno a není důvod, aby ten závodní den vyšel nějak špatně. Takže před blížící se olympiádou v Tokiu jste v podstatě v klidu?

To se určitě nedá říct. Velmi silně cítím rozdíl mezi normálním závodem Světového poháru, mistrovstvím světa a olympijskými hrami. Zvlášť pro náš sport to bude první olympiáda v historii a kdo ví, jestli budu ještě dostatečně trvanlivý jako sportovec na případné příští hry. Takže tady vnímám stres opravdu výrazně větší. Nedá se mu vyhnout, musím mu čelit. Včetně vědomí, že se o vás hovoří jako o velkém favoritovi na zisk olympijské medaile, klidně i té zlaté. Jak zvládáte, že jsou ve vás vkládány tak velké naděje?

Musím se přiznat, že je lepší neslyšet, že jsem kandidátem na zlato. Ale zároveň tomu musím čelit, protože se v takové situaci ocitám. Neuteču tomu. Musím si to zpracovat v sobě.