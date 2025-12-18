Kdy a kde sledovat duel Paul vs. Joshua živě?
- Boxerský souboj Jake Paul vs. Anthony Joshua se koná v areně Kaseya Center v Miami (kapacita 19 600 diváků).
- Zápasy z hlavní karty turnaje začnou v sobotu 20. 12. od 2:00 (SEČ). Nejočekávanější zápas večera by měl přijít na řadu po páté hodině ranní.
- Zápas mezi Jakem Paulem a Anthonym Joshuou vysílá exkluzivně streamovací služba Netflix. Předzápasy by měly být dostupné i na YouTube.
MAIN CARD
|Zápas
|Váhová kategorie
|Jake Paul vs. Anthony Joshua
|Heavyweight
|Anderson Silva vs. Tyron Woodley
|Cruiserweight
|Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin
|Super-Featherweight
|Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes
|Super-Featherweight
PRELIMS
|Zápas
|Váhová kategorie
|Cherneka Johnson vs. Amanda Galle
|Bantamweight
|Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos
|Strawweight
|Avious Griffin vs. Justin Cardona
|Welterweight
|Keno Marley vs. Diarra Davis Jr.
|Cruiserweight
Pravidla zápasu:
- 8 kol po 3 minutách podle standardních boxerských pravidel
- Oba borci budou mít desetiuncové rukavice běžné pro souboje těžkých vah
- Výsledek se započítává do profesionální kariéry obou boxerů
|Statistiky
|Jake Paul (The Problem Child)
|Anthony Joshua (AJ)
|Věk
|28
|36
|Výška
|185 cm
|198 cm
|Rozpětí paží
|193 cm
|208 cm
|Bilance / ukončení
|12 výher / 1 prohra (7 KO)
|28 výher / 4 prohry (25 KO)
|Aktivní v ringu
|2020 – současnost
|2013 – současnost
|Tituly
|–
|WBO, IBO, IBF (bývalý unified šampion)
Anthony Joshua
Šestatřicetiletý Brit Joshua se už několik let snaží vrátit na vrchol. V roce 2012 se zúčastnil olympijských her v Londýně a získal zlatou medaili. Ve finále si na body poradil s nejzkušenějším amatérským boxerem – Italem Robertem Cammarellem.
Mistrem světa byl v letech 2016 až 2019 a pak znovu v letech 2019 až 2021. Mezi profesionály má na kontě 28 vítězství, v roce 2017 porazil hvězdného Vladimira Klička. Jiný Ukrajinec Oleksandr Usyk ho před čtyřmi lety připravil o mistrovské tituly.
Naposledy Joshua boxoval loni v září, kdy prohrál ve Wembley s krajanem Danielem Duboisem.
Jake Paul
Osmadvacetiletý Američan Paul začal boxovat před několika lety. Mezi jeho soupeři v ringu od roku 2020 byli i další youtuber, bývalý basketbalista či bojovníci MMA. Loni porazil tehdy osmapadesátiletou boxerskou legendu Mika Tysona.
Letos v červnu zvítězil nad někdejším šampionem střední váhy Juliem Césarem Chávezem Jr. V ringu má bilanci 12 vítězství a jedné porážky.
„Když porazím Anthonyho Joshuu, všechny pochybnosti zmizí a nikdo mi nebude moct upřít šanci bojovat o titul mistra světa. Všem mým hejtrům - tohle jste chtěli,“ uvedl Paul.
Kolik Paul a Joshua za zápas dostanou?
- Podle odhadů by si měl každý z boxerů za zápas vydělat 70–90 milionů amerických dolarů.
- Žádné přesné číslo není dosud oficiálně zveřejněno promotéry nebo boxerskou komisí.
Co je v sázce?
- V sázce není žádný titul, jde ale o prestiž. A především Joshua by mohl v tomto ohledu hodně ztratit. Riziko pro Paula se zdá být hlavně zdravotní. Jednoduše řečeno – takovéhle síle ještě nečelil.
- Připomíná vám to něco? Zápas podobného typu se bude konat i v Česku. 28. 12. 2025 si to rozdají profesionální MMA bojovník Ondřej Raška a influencer Pavel Tóth alias Spicy Pája alis Prime Pavel a jejich souboj bude součástí nabitého turnaje OKTAGON 81.
|
OKTAGON 81: RAŠKA VS. SPICY PÁJA, program, zápasy a hlavní karta