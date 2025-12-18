Box Paul vs. Joshua: program, hlavní karta, kde sledovat živě?

Autor:
  13:44
Obdivuhodná odvaha, nebo čiré bláznovství? Americký influencer Jake Paul, který tvrdou dřinou prorazil i v ringu, stojí před nejtěžší výzvou své sportovní kariéry. Jeho soupeřem bude britský profesionální boxer Anthony Joshua, držitel titulů organizace IBF, WBA, WBO a IBO (vše 2019) a olympijský vítěz z Londýna 2012 v supertěžké váze.
Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua při staredownu. Žádná velká nevraživost mezi...

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua při staredownu. Žádná velká nevraživost mezi nimi nepanovala. | foto: Reuters

Britský boxer Anthony Joshua (vlevo) v souboji s Ukrajincem Oleksandrem Usykem.
Jake Paul trefuje Tysona do hlavy.
Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua při staredownu.
Jake Paul v dobré náladě gestikuluje na tiskové konferenci před zápasem s...
5 fotografií

Kdy a kde sledovat duel Paul vs. Joshua živě?

  • Boxerský souboj Jake Paul vs. Anthony Joshua se koná v areně Kaseya Center v Miami (kapacita 19 600 diváků).
  • Zápasy z hlavní karty turnaje začnou v sobotu 20. 12. od 2:00 (SEČ). Nejočekávanější zápas večera by měl přijít na řadu po páté hodině ranní.
  • Zápas mezi Jakem Paulem a Anthonym Joshuou vysílá exkluzivně streamovací služba Netflix. Předzápasy by měly být dostupné i na YouTube.

MAIN CARD

ZápasVáhová kategorie
Jake Paul vs. Anthony JoshuaHeavyweight
Anderson Silva vs. Tyron WoodleyCruiserweight
Alycia Baumgardner vs. Leila BeaudoinSuper-Featherweight
Jahmal Harvey vs. Kevin CervantesSuper-Featherweight

PRELIMS

ZápasVáhová kategorie
Cherneka Johnson vs. Amanda GalleBantamweight
Yokasta Valle vs. Yadira BustillosStrawweight
Avious Griffin vs. Justin CardonaWelterweight
Keno Marley vs. Diarra Davis Jr.Cruiserweight

Pravidla zápasu:

  • 8 kol po 3 minutách podle standardních boxerských pravidel
  • Oba borci budou mít desetiuncové rukavice běžné pro souboje těžkých vah
  • Výsledek se započítává do profesionální kariéry obou boxerů
StatistikyJake Paul (The Problem Child)Anthony Joshua (AJ)
Věk2836
Výška185 cm198 cm
Rozpětí paží193 cm208 cm
Bilance / ukončení12 výher / 1 prohra (7 KO)28 výher / 4 prohry (25 KO)
Aktivní v ringu2020 – současnost2013 – současnost
TitulyWBO, IBO, IBF (bývalý unified šampion)

Anthony Joshua

Šestatřicetiletý Brit Joshua se už několik let snaží vrátit na vrchol. V roce 2012 se zúčastnil olympijských her v Londýně a získal zlatou medaili. Ve finále si na body poradil s nejzkušenějším amatérským boxerem – Italem Robertem Cammarellem.

Mistrem světa byl v letech 2016 až 2019 a pak znovu v letech 2019 až 2021. Mezi profesionály má na kontě 28 vítězství, v roce 2017 porazil hvězdného Vladimira Klička. Jiný Ukrajinec Oleksandr Usyk ho před čtyřmi lety připravil o mistrovské tituly.

Britský boxer Anthony Joshua (vlevo) v souboji s Ukrajincem Oleksandrem Usykem.

Naposledy Joshua boxoval loni v září, kdy prohrál ve Wembley s krajanem Danielem Duboisem.

Jake Paul

Osmadvacetiletý Američan Paul začal boxovat před několika lety. Mezi jeho soupeři v ringu od roku 2020 byli i další youtuber, bývalý basketbalista či bojovníci MMA. Loni porazil tehdy osmapadesátiletou boxerskou legendu Mika Tysona.

Jake Paul trefuje Tysona do hlavy.

Letos v červnu zvítězil nad někdejším šampionem střední váhy Juliem Césarem Chávezem Jr. V ringu má bilanci 12 vítězství a jedné porážky.

„Když porazím Anthonyho Joshuu, všechny pochybnosti zmizí a nikdo mi nebude moct upřít šanci bojovat o titul mistra světa. Všem mým hejtrům - tohle jste chtěli,“ uvedl Paul.

Kolik Paul a Joshua za zápas dostanou?

  • Podle odhadů by si měl každý z boxerů za zápas vydělat 70–90 milionů amerických dolarů.
  • Žádné přesné číslo není dosud oficiálně zveřejněno promotéry nebo boxerskou komisí.

Co je v sázce?

  • V sázce není žádný titul, jde ale o prestiž. A především Joshua by mohl v tomto ohledu hodně ztratit. Riziko pro Paula se zdá být hlavně zdravotní. Jednoduše řečeno – takovéhle síle ještě nečelil.
  • Připomíná vám to něco? Zápas podobného typu se bude konat i v Česku. 28. 12. 2025 si to rozdají profesionální MMA bojovník Ondřej Raška a influencer Pavel Tóth alias Spicy Pája alis Prime Pavel a jejich souboj bude součástí nabitého turnaje OKTAGON 81.

OKTAGON 81: RAŠKA VS. SPICY PÁJA, program, zápasy a hlavní karta
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Olomouc vs. MichalovceHázená - 10. kolo - 18. 12. 2025:Olomouc vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
18. 12. 18:00
  • 5.47
  • 10.80
  • 1.20
AZS Lublin vs. Žabiny BrnoBasketbal - 2. kolo - 18. 12. 2025:AZS Lublin vs. Žabiny Brno //www.idnes.cz/sport
18. 12. 18:00
  • 1.47
  • 15.00
  • 2.80
Mechelen vs. KP BrnoBasketbal - 2. kolo - 18. 12. 2025:Mechelen vs. KP Brno //www.idnes.cz/sport
18. 12. 20:30
  • 1.17
  • 18.90
  • 5.01
Sparta vs. AberdeenFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Sparta vs. Aberdeen //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 1.21
  • 6.95
  • 13.20
Olomouc vs. Lech PoznaňFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Olomouc vs. Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 2.98
  • 3.13
  • 2.56
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Biatlon ONLINE: Běží se sprint. Davidová s jednou chybou, Voborníková čistá

Sledujeme online
Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Hochfilzenu.

Po švédském Östersundu a rakouském Hochfilzenu se biatlonový Světový pohár přesunul do francouzského Le Grand Bornand. Na úvod programu se běží ženský sprint, do něhož nastupuje i pětice českých...

18. prosince 2025  15:13

Potřetí v sezoně těsně pod stupni vítězek. Maděrová na SP v Carezze potvrdila formu

Česká snowboardistka Zuzana Maděrová.

Snowboardistka Zuzana Maděrová skončila čtvrtá v paralelním obřím slalomu v Carezze. I ve čtvrtém závodě aktuálního ročníku Světového poháru postoupila do semifinále, ale potřetí se umístila těsně...

18. prosince 2025  14:23,  aktualizováno  15:04

Krize zažehnána, NHL v pozoru. Florida zase budí respekt, návrat hvězdy se blíží

Hokejisté Floridy slaví vítězství nad Los Angeles.

Dobře vědí, jak vyhrávat. Vůbec nejlépe ze současné NHL. Ale k čemu je zaručený recept na zisk Stanley Cupu, když nepostoupíte do play off? Možná i takové starosti probleskly na Floridě po mizerném...

18. prosince 2025  14:46

Sparta - Aberdeen: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Fotbalisté Sparty nastoupí v posledním kole ligové fáze Konferenční ligy proti skotskému Aberdeenu. Vítězství jim zaručí přímý postup do osmifinále. Kdy a kde můžete zápas sledovat živě i další...

17. prosince 2025  13:11,  aktualizováno  18. 12. 14:23

Jiří Procházka se spojí se slavným streamerem. Společně pomohou dětem

Zleva Fatty Pillow a Jiří Procházka

Jeden z nejsledovanějších českých streamerů a youtuberů FattyPillow chystá předvánoční charitativní vysílání s hvězdou MMA Jiřím Procházkou. Společně chtějí podpořit onkologicky nemocné děti, na...

18. prosince 2025  14:20

Trenér reprezentace? Ať je z Česka. Je podobně důležitý jako premiér, říká Rada

Trenér Dukly Petr Rada podporuje své svěřence v zápase proti Slavii.

Všechno směřuje k tomu, že se novým trenérem české fotbalové reprezentace stane zkušený Miroslav Koubek. Preferovanou náhradou za odvolaného Ivana Haška však původně byl trenér z ciziny. „Nejde mi do...

18. prosince 2025  14:18

Boleslav pokračuje v řešení rozsáhlé marodky. Týmu pomůže mazák Klepiš

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Hokejový útočník Jakub Klepiš bude nově působit v extraligové Mladé Boleslavi. Jedenačtyřicetiletý matador přichází do středočeského celku na výpomoc z prvoligových Litoměřic, zatím na hostování do...

18. prosince 2025  12:44,  aktualizováno  13:49

Box Paul vs. Joshua: program, hlavní karta, kde sledovat živě?

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua při staredownu. Žádná velká nevraživost mezi...

Obdivuhodná odvaha, nebo čiré bláznovství? Americký influencer Jake Paul, který tvrdou dřinou prorazil i v ringu, stojí před nejtěžší výzvou své sportovní kariéry. Jeho soupeřem bude britský...

18. prosince 2025  13:44

Odstavili Donnarrumu, teď PSG znovu mění brankáře. Safonov je po finále za hrdinu

Brankář PSG Matvěj Safonov s trofejí pro vítěze Interkontinentálního poháru.

Před sezonou odstavili Gianluigiho Donnarummu a jako novou brankářskou jedničku koupili Lucase Chevaliera. Jenže s jeho výkony nepanuje u fotbalistů Paris St. Germain spokojenost, a tak šanci dostává...

18. prosince 2025  13:07

Strakonický basketbal přišel o legendu. V 92 letech zemřel úspěšný kouč Vondřička

Bývalý trenér české basketbalové reprezentace Miroslav Vondřička slaví 90....

V 92 letech zemřel basketbalový trenér Miroslav Vondřička, který získal s ženskou reprezentací stříbro na mistrovství Evropy 1989. O rok později obsadil národní tým pod jeho vedením čtvrté místo na...

18. prosince 2025  12:52

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Ledecká už se chystá na sjezd ve Val d’Isere, v prvním tréninku byla pátá

Ester Ledecká během super-G ve Svatém Mořici

Ester Ledecká obsadila v prvním tréninku na sjezd Světového poháru ve Val d’Isere páté místo. Na nejrychlejší Sofii Goggiaovou z Itálie ztratila česká lyžařka 1,16 sekundy.

18. prosince 2025  12:32

Nejmladší hlavní kouč: Rulík je vzor, taky nehrál profi. Sen je trénovat Spartu

Premium
Trenér prvoligových Litoměřic Tobiáš Slavíček při utkání s Chomutovem

Imponuje mu příběh a vstřícnost Radima Rulíka, který se i bez zářivé hráčské kariéry propracoval k trenérské virtuozitě, zpečetěné titulem mistra světa. Také Tobiáš Slavíček je úkaz: v 31 letech se...

18. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.