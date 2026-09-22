Volejbalista Indra: Vyřazení? Zklamání, ale už se těším, až si teď dám záda do kupy

Takže je to velké zklamání?
Pro mě je každá prohra velké zklamání. S týmem, se kterým jsme sem přijeli, jsme pomýšleli navíc. Osmifinále byl pro nás klíčový zápas. Musíme začít víc pracovat, i když celé léto jsme dřeli výborně. To nás musí zase nakopnout, abychom se všichni chtěli víc a víc zlepšovat.
Zlomila utkání koncovka druhého setu?
Určitě nás nepozvedla. Na druhou stranu si nemůžeme dovolovat to, co se nám tady několikrát stalo – že po nějaké nepodařené koncovce nebo ztraceném setu začneme každý další set prohrávat o tři body. To nás provázelo celým turnajem.
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Čím to bylo, že od druhého setu se vašemu týmu už tolik nedařilo v útoku?
Protihráči se dobře rozhodovali, jak blokovat. Přečetli trošku náš systém, kterým jsme se tady prezentovali. Zdálo se mi, že třetí a čtvrtý set byli všude, kam letěla nahrávka, takže bylo těžké se prosazovat.
Potvrdilo se, že když po vyhrané první sadě ztratíte druhou jako s Italy, Slovinci a nyní Belgičany, tak se už nezvednete?
Na to jsme si dávali pozor. Začátek druhého setu jsme chytili, ale utekla nám jeho střední pasáž. Ještě jsme se ale dokázali do hry vrátit, ale v koncovce to nedopadlo. Urvat ji, vypadal by ten zápas jinak.
Máte nějaké vysvětlení, že vyhrajete první set a druhý se vám nevydaří?
Těžko říct. Ty týmy, když prohrály set, začaly druhý hodně zostra. Nám to vždycky trošičku uteklo a pak se soupeři na této úrovni už hodně těžce zastavují.
Čím to bylo, že se mužstvo nedokázalo nakopnout tak jako v minulém roce na mistrovství světa?
Nevím, jestli na nás trošku nedolehla tíha toho momentu. Na druhou stranu Belgie začala hrát výborný volejbal, bez chyb, hlavně v útoku. Rozehrál se jim univerzál (Ferre Reggers s 24 body nejúdernější hráč utkání – pozn. red.), kterého jsme první dva sety výborně drželi. Celkově hráli Belgičané výborně.
Co vaše záda, s nimiž jste na turnaji měl problémy?
Bylo to jako každý zápas, není to ideální, ale rozhodně nemám v plánu se na to vymlouvat. Těším se, až se teď dám do kupy.