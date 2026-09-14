Jdeme si pro víc než pro postup ze skupiny, burcuje volejbalisty Indra

„Jsem rád, že jsem byl schopný odehrát tenhle zápas, že mi trenér dal šanci nastoupit v základu. Zdraví zatím drží, ale bez pomoci zdravotního týmu by to nešlo. Jejich pomoc funguje, dávají mě dohromady, abych byl schopný hrát,“ řekl Indra, který v předchozích duelech občas naskakoval místo Marka Šotoly.
Jaké bylo utkání se Slováky?
Skvělý zápas. Do půlky prvního setu to byla trošku tahačka, potom jsme ujeli. Slováci udělali nějaké chyby a my si pohlídali konec. Další sety už byly úplně pod naší kontrolou, diktovali jsme tempo.
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Výhrou jste potvrdili postup ze skupiny. Byl to hlavní cíl zápasu?
Určitě. Byl to i jeden z našich cílů před turnajem a jsem rád, že se nám to povedlo ve třech zápasech a že jsme dnes udrželi výkonnost celý zápas. Ale jdeme si pro víc než pro postup ze skupiny.
Jak jste se vůbec zdravotně dával dohromady?
Před dvěma týdny se mi zablokovala záda, to je trošku nepříjemné. Nelepšilo se to, jak jsme si mysleli, ale doktor a fyzio dělají dobrou práci. Teď jsem připravený hrát.
Bylo pro vás složité, že jste kvůli zdravotním problémům jako kapitán nemohl v předchozích dvou zápasech týmu pomoci ve všech setech?
Je to hlavně bolest pro hlavu. Každé zranění je nepříjemné. Mě tohle vždycky hodně bolí. Ale jak říkám, mám tady péči, velký dík patří klukům ze zdravotního týmu, kteří odvádějí neskutečnou práci.
Dnes jste porazili Slováky, v úterý vás čekají Italové a ve středu další silný protivník Slovinci. Bude hodně náročné odehrát tři zápasy ve třech dnech?
Hlavně je super, že dneska jsme to zvládli ve třech setech. Pošetřili jsme nějaké síly, teď máme celý večer na to se dát do kupy na zítřejší zápas. Navíc hrajeme až v devět večer. Proti Italům o únavě nebude ani řeč.
Jsou to mistři světa. Co si od utkání s nimi slibujete?
Je to nejvíc, co můžeme hrát. Ano, jsou mistři světa a navíc budeme hrát u nich v Itálii. Bude plná hala, neskutečná atmosféra. Budeme se snažit hrát náš volejbal a jako pokaždé zvítězit.
Neleknete se, že najednou budou tribuny zaplněné, protože dosud až na české příznivce bylo při vašich zápasech komorní prostředí?
Bylo, ale většina z nás už velké zápasy před spoustou lidí hrála, takže tohle by nás rozhodit nemělo.