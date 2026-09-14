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Jdeme si pro víc než pro postup ze skupiny, burcuje volejbalisty Indra

Jiří Seidl
  19:05
Patrik Indra se pokouší zablokovat Julia Firkaľa.

Patrik Indra se pokouší zablokovat Julia Firkaľa. | foto: MAFRA

Smečař Lukáš Vašina útočí kolem slovenského bloku.
Smečař Matouš Drahoňovský proráží slovenský blok.
Slovenský smečař Julius Firkal útočí přes blok Patrika Indry (vlevo) a Antonína...
České libero Milan Moník vybírá míč za hřištěm během utkání proti Slovensko.
7 fotografií
Od našeho zpravodaje v Itálii - Po problémech se zády se univerzál Patrik Indra poprvé na mistrovství Evropy volejbalistů v Modeně objevil v základní sestavě. A s 18 body byl při výhře nad Slovenskem 3:0 nejúdernějším z českých reprezentantů.

„Jsem rád, že jsem byl schopný odehrát tenhle zápas, že mi trenér dal šanci nastoupit v základu. Zdraví zatím drží, ale bez pomoci zdravotního týmu by to nešlo. Jejich pomoc funguje, dávají mě dohromady, abych byl schopný hrát,“ řekl Indra, který v předchozích duelech občas naskakoval místo Marka Šotoly.

Jaké bylo utkání se Slováky?
Skvělý zápas. Do půlky prvního setu to byla trošku tahačka, potom jsme ujeli. Slováci udělali nějaké chyby a my si pohlídali konec. Další sety už byly úplně pod naší kontrolou, diktovali jsme tempo.

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Výhrou jste potvrdili postup ze skupiny. Byl to hlavní cíl zápasu?
Určitě. Byl to i jeden z našich cílů před turnajem a jsem rád, že se nám to povedlo ve třech zápasech a že jsme dnes udrželi výkonnost celý zápas. Ale jdeme si pro víc než pro postup ze skupiny.

Jak jste se vůbec zdravotně dával dohromady?
Před dvěma týdny se mi zablokovala záda, to je trošku nepříjemné. Nelepšilo se to, jak jsme si mysleli, ale doktor a fyzio dělají dobrou práci. Teď jsem připravený hrát.

Bylo pro vás složité, že jste kvůli zdravotním problémům jako kapitán nemohl v předchozích dvou zápasech týmu pomoci ve všech setech?
Je to hlavně bolest pro hlavu. Každé zranění je nepříjemné. Mě tohle vždycky hodně bolí. Ale jak říkám, mám tady péči, velký dík patří klukům ze zdravotního týmu, kteří odvádějí neskutečnou práci.

Smečař Lukáš Vašina útočí kolem slovenského bloku.
Smečař Matouš Drahoňovský proráží slovenský blok.
Slovenský smečař Julius Firkal útočí přes blok Patrika Indry (vlevo) a Antonína Klimeše.
České libero Milan Moník vybírá míč za hřištěm během utkání proti Slovensko.
7 fotografií

Dnes jste porazili Slováky, v úterý vás čekají Italové a ve středu další silný protivník Slovinci. Bude hodně náročné odehrát tři zápasy ve třech dnech?
Hlavně je super, že dneska jsme to zvládli ve třech setech. Pošetřili jsme nějaké síly, teď máme celý večer na to se dát do kupy na zítřejší zápas. Navíc hrajeme až v devět večer. Proti Italům o únavě nebude ani řeč.

Jsou to mistři světa. Co si od utkání s nimi slibujete?
Je to nejvíc, co můžeme hrát. Ano, jsou mistři světa a navíc budeme hrát u nich v Itálii. Bude plná hala, neskutečná atmosféra. Budeme se snažit hrát náš volejbal a jako pokaždé zvítězit.

Neleknete se, že najednou budou tribuny zaplněné, protože dosud až na české příznivce bylo při vašich zápasech komorní prostředí?
Bylo, ale většina z nás už velké zápasy před spoustou lidí hrála, takže tohle by nás rozhodit nemělo.

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