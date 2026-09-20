Jak Indra, ta Šotola měli po základní skupině zdravotní problémy. „Patrik by měl být schopný utkání nějak odehrát, ale nevím jak. Záleží, co mu dovolí bolavá záda, protože ta jsou trošku navázaná na hlavu,“ řekl reprezentační trenér Jiří Novák.
A co Šotola?
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„Při utkání se Slovinci přišel s tím, že to nejde a pak nějakou dobu na tréninku ani nehrál. Znovu to zkusil v sobotu odpoledne, takže uvidíme, jak bude jeho rameno použitelné,“ uvedl kouč.
„Už nejsem zraněný,“ hlásil v neděli Šotola. „V sobotu jsem rameno vyzkoušel a mohl jsem trénovat naplno. Bylo to jen nějaké chvilkové, nějaký utlačený nerv, nevím. Řešili jsme to s fyziem a nebolí mě to.“
Odmítl, že by v případě, že nastoupí, rameno podvědomě šetřil. „Po tom, co jsem s ním měl před třemi roky velké problémy, tak už mě to nerozhodí,“ prohlásil.
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„Nastoupil jsme tam, protože to bylo potřeba. Nevadí mi to. Pokud by bylo třeba, tak tam zaskočit mohu, ale věřím, že naši univerzálové budou na zápas s Belgií a doufám, že i na další, ready,“ uvedl Pastrňák.
Trenér Novák upozornil, že Pastrňák není třetí univerzál. „Se Slovinskem jsme si ale potřebovali pomoci nějakým dvoustřídáním, abychom si trochu pomohli na bloku, takže tam šel Matěj,“ vysvětlil kouč změnu v sestavě.
Rivalové, ale kamarádi
Šotolu rameno nechává v klidu stejně jako souboj s Indrou o místo v základní sestavě.
„Jaképak soupeření, vždyť jsme spolu už nějaký ten rok na pokoji. Páťa je tady v nároďáku můj nejlepší kamarád,“ usmál se Šotola. „Ale jo, rivalita tam je, protože jde o jeden post, ale není to nic špatného.“
Připustil, že hodně lidí se diví, že zrovna oni dva jsou při reprezentačních akcích na jednom pokoji, že jsou tak dobří kamarádi. „Ale je to tak. Když hraje Páťa, snažím se mu pomoct zvenku nějaký pohledem. A když hraju já, Páťa pomáhá mně. Je to na profesionální úrovni,“ řekl Šotola.
Ostatně oba jsou přece jen odlišní. Novák připomněl, že s Indrou mužstvo hraje rychleji, zatímco Šotola potřebuje vyšší nahrávky.
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„Raději hraju ty vyšší balony, protože mi víc vyhovují, mohu si vybrat, kam chci smečovat,“ potvrdil Šotola. „Páťovi vyhovuje zase něco jiného, ale to se liší účko od účka, jak co komu sedí a jak se sejdou s nahrávačem. Oba jsme sice leváci, ale zároveň i každý trochu jiný.“