Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rivalové spolu na pokoji. V nároďáku jsme nejlepší kamarádi, říká Šotola o Indrovi

Jiří Seidl
  17:45

Fotogalerie3

Univerzál Marek Šotola útočí proti italskému bloku. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Nastoupí na postu univerzála Patrik Indra, anebo Marek Šotola? Anebo za ně zaskočí smečař Matěj Pastrňák jako na několik míčů v posledním utkání základní skupiny se Slovinci? To se ukáže v pondělí v 16.00, kdy se volejbaloví reprezentanti v osmifinále mistrovství Evropy v Turíně utkají s Belgičany.

Jak Indra, ta Šotola měli po základní skupině zdravotní problémy. „Patrik by měl být schopný utkání nějak odehrát, ale nevím jak. Záleží, co mu dovolí bolavá záda, protože ta jsou trošku navázaná na hlavu,“ řekl reprezentační trenér Jiří Novák.

A co Šotola?

Když ty, tak já také! Nahrávači se během volejbalových zápasů někdy špičkují

„Při utkání se Slovinci přišel s tím, že to nejde a pak nějakou dobu na tréninku ani nehrál. Znovu to zkusil v sobotu odpoledne, takže uvidíme, jak bude jeho rameno použitelné,“ uvedl kouč.

„Už nejsem zraněný,“ hlásil v neděli Šotola. „V sobotu jsem rameno vyzkoušel a mohl jsem trénovat naplno. Bylo to jen nějaké chvilkové, nějaký utlačený nerv, nevím. Řešili jsme to s fyziem a nebolí mě to.“

Odmítl, že by v případě, že nastoupí, rameno podvědomě šetřil. „Po tom, co jsem s ním měl před třemi roky velké problémy, tak už mě to nerozhodí,“ prohlásil.

Mohl by se na postu univerzála, tedy diagonálního hráče, objevit opět i Pastrňák?

Po Itálii mi bylo mizerně, ale díky rodině už jsem zpátky, říká před Belgií Moník

„Nastoupil jsme tam, protože to bylo potřeba. Nevadí mi to. Pokud by bylo třeba, tak tam zaskočit mohu, ale věřím, že naši univerzálové budou na zápas s Belgií a doufám, že i na další, ready,“ uvedl Pastrňák.

Trenér Novák upozornil, že Pastrňák není třetí univerzál. „Se Slovinskem jsme si ale potřebovali pomoci nějakým dvoustřídáním, abychom si trochu pomohli na bloku, takže tam šel Matěj,“ vysvětlil kouč změnu v sestavě.

Rivalové, ale kamarádi

Šotolu rameno nechává v klidu stejně jako souboj s Indrou o místo v základní sestavě.

„Jaképak soupeření, vždyť jsme spolu už nějaký ten rok na pokoji. Páťa je tady v nároďáku můj nejlepší kamarád,“ usmál se Šotola. „Ale jo, rivalita tam je, protože jde o jeden post, ale není to nic špatného.“

Marek Šotola a Antonín Klimeš (zleva) blokují útok Italů.

Univerzál Patrik Indra, který v první sadě získal sedm bodů, smečuje vedle slovinského bloku.

Připustil, že hodně lidí se diví, že zrovna oni dva jsou při reprezentačních akcích na jednom pokoji, že jsou tak dobří kamarádi. „Ale je to tak. Když hraje Páťa, snažím se mu pomoct zvenku nějaký pohledem. A když hraju já, Páťa pomáhá mně. Je to na profesionální úrovni,“ řekl Šotola.

Ostatně oba jsou přece jen odlišní. Novák připomněl, že s Indrou mužstvo hraje rychleji, zatímco Šotola potřebuje vyšší nahrávky.

Čtyři dny volna jsou pro nás teď vysvobozením, shodují se volejbalisté

„Raději hraju ty vyšší balony, protože mi víc vyhovují, mohu si vybrat, kam chci smečovat,“ potvrdil Šotola. „Páťovi vyhovuje zase něco jiného, ale to se liší účko od účka, jak co komu sedí a jak se sejdou s nahrávačem. Oba jsme sice leváci, ale zároveň i každý trochu jiný.“

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. LitvínovHokej - 3. kolo - 20. 9. 2026:Vítkovice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 7.60
  • 3.30
  • 1.60
Č. Budějovice vs. OlomoucHokej - 3. kolo - 20. 9. 2026:Č. Budějovice vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 7.40
  • 3.30
  • 1.65
Pardubice vs. K. VaryHokej - 3. kolo - 20. 9. 2026:Pardubice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 2.15
  • 2.40
  • 5.20
Kometa vs. Hradec Kr.Hokej - 3. kolo - 20. 9. 2026:Kometa vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.50
  • 2.50
  • 4.00
Liberec vs. KladnoHokej - 3. kolo - 20. 9. 2026:Liberec vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 17.00
  • 6.60
  • 1.15
Fulham vs. Manchester Utd.Fotbal - 5. kolo - 20. 9. 2026:Fulham vs. Manchester Utd. //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.20
  • 2.70
  • 2.25
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Emoce na Davis Cupu. Jak nejen přítelkyně Lehečky a Menšíka fandily tenistům

Josefina Catinová, přítelkyně Jakuba Menšíka (vlevo), a Lucie Neumannová,...

Návrat Davis Cupu do pražské O₂ areny přilákal do hlediště největší české haly přes 13 tisíc fanoušků. Tenisový svátek prožívaly například přítelkyně Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, v hledišti...

OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

Dresy karlovarských hokejistů pro nadcházející sezonu.

Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...

Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka

Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu.

Stejně jako loni si čeští tenisté zahrají na finálovém turnaji Davis Cupu. A stejně jako loni na něj postoupili díky vítězství 3:2 nad silnými Američany. Přestože po čtyřhře ztráceli 1:2, utkání v...

Tak vypadají sportovkyně. Češky reagují na kontroverzní reklamu se Sydney Sweeney

Sydney Sweeney v nové provokativní kampani (září 2026)

Na kontroverzní reklamu se spoře oděnou Sydney Sweeney reagují také české sportovkyně. Přidaly se ke kolegyním z celého světa, které na sociálních sítích zveřejňují záběry ze závodů i tréninků a...

Pitt, Brosnan či Vonnová. Známé tváře si nenechaly ujít vrchol US Open

Které známé tváře si nenechaly ujít hvězdné finále US Open?

Finále mužské dvouhry na tenisovém US Open nabídlo souboj Alexandra Zvereva s domácím Benem Sheltonem, který si nenechala ujít řada známých tváří. V hledišti Arthur Ashe Stadium seděly hollywoodské...

Reusserová oslavila narozeniny duhovým dresem. Na MS obhájila primát v časovce

Švýcarská cyklistka Marlen Reusserová v Kanadě obhájila titul mistryně světa v...

Švýcarská cyklistka Marlen Reusserová obhájila titul mistryně světa v časovce. V úvodní disciplíně šampionátu v Montrealu zvítězila s velkým náskokem před Britkou Zoe Bäckstedtovou a Němkou...

20. září 2026  17:53,  aktualizováno  18:33

ONLINE: Slavia - Plzeň 0:0, Holešova sražená střela míří jen nad bránu

Sledujeme online
Plzeňský Tobiáš Pališčák podstupuje souboj s Tomášem Chorým ze Slavie.

Slávističtí fotbalisté jsou zatím v Chance Lize neporažení. Na závěr devátého kola hrají doma proti Viktorii Plzeň. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

20. září 2026  17:16,  aktualizováno  18:30

Kazár Melecká po svatbě zazářila na La Sella Open. Ve Španělsku byla sedmá

Golfistka Tereza Kazár Melecká na Irish Open.

Česká golfistka Tereza Kazár Melecká skončila sedmá na zkráceném turnaji La Sella Open ve Španělsku. Týden po víkendové svatbě osmadvacetiletá hráčka zaznamenala svůj třetí nejlepší výsledek na...

20. září 2026  18:28

Dominik Stříteský hodnotí sezonu i Rallye Pačejov
20. 9.

ONLINE: Pardubice rychle ztrácejí vedení, Kometa srovnává. Kladno zvyšuje v Liberci

Sledujeme online
Brněnský Eugen Rabčan sleduje puk v zápase s Hradcem Králové.

Hokejová extraliga finišuje svůj první týden, v neděli má na programu neúplné třetí kolo. Pardubice čelí Karlovým Varům, Liberec hostí Kladno, do Vítkovic míří Litvínov. Všechna utkání od 17 hodin...

20. září 2026  16:45,  aktualizováno  18:23

Stříteský ovládl Rallye Pačejov i šampionát. Českým mistrem je podruhé v kariéře

Dominik Stříteský jede Rallye Pačejov.

Dominik Stříteský ovládl Rallye Pačejov a po triumfu v závěrečném závodě mistrovství České republiky v automobilových soutěžích získal podruhé v kariéře titul. Druhý skončil s odstupem 2,4 sekundy...

20. září 2026  13:47,  aktualizováno  18:21

Schick se opět trefil. Zařídil výhru nad Lipskem a je na čele tabulky střelců

Patrik Schick z Leverkusenu slaví trefu proti Lipsku.

Patrik Schick se prosadil ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Leverkusenu zajistil český útočník ve 4. kole domácím vítězství 2:0 nad Lipskem. Bayer si připsal druhou ligovou výhru v sezoně a se...

20. září 2026  18:02

Ztráta Daridy, s prohrou na pauzu. Smutný zápas, posteskl si hradecký kouč Horejš

Hradecký gólman Adam Zadražil zasahuje v zápase s Teplicemi.

Místo pohodového odchodu na nezvykle dlouhou reprezentační přestávku, první v sezoně, zažili fotbalisté Hradce mrzutost na druhou. První přišla v zápase s Teplicemi už po čtvrthodině hry, kdy se...

20. září 2026  17:47

Rivalové spolu na pokoji. V nároďáku jsme nejlepší kamarádi, říká Šotola o Indrovi

Univerzál Marek Šotola útočí proti italskému bloku.

Nastoupí na postu univerzála Patrik Indra, anebo Marek Šotola? Anebo za ně zaskočí smečař Matěj Pastrňák jako na několik míčů v posledním utkání základní skupiny se Slovinci? To se ukáže v pondělí v...

20. září 2026  17:45

ONLINE: City zvládlo přestřelku, Liverpoolu stačil k výhře jeden gól. V akci United

Sledujeme online
Hráči Manchesteru City slaví gól v utkání se Sunderlandem.

Zbývající čtyři zápasy pátého kola anglické fotbalové ligy nabízí nedělní program. Liverpool vyhrál na Bournemouthu 1:0, Manchester City přestřílel Sunderland 5:3. Leeds remizoval s Crystal Palace...

20. září 2026  14:50,  aktualizováno  17:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jablonec - Zlín 1:1, divoký závěr, hosté mají první bod v sezoně díky gólu Šmigy

Sestřih zápasu
Zlínští hráči slaví trefu proti Jablonci.

Velmi napínavý závěr přinesl duel 9. ligového kola mezi fotbalisty Jablonce a Zlína, který si připsal první bod v sezoně. Hosté šli do vedení už ve 3. minutě díky Šmigovi a byli jen kousek od výhry....

20. září 2026  14:30,  aktualizováno  17:34

Olomouc - Sparta 0:3, jasná výhra hostů, pomohl jim i vlastní gól Solda

Sestřih zápasu
Sparťan Ebrima Singhateh se raduje z gólu svého týmu během zápasu s Olomoucí.

Sparťanští fotbalisté si před reprezentační přestávkou připsali důležitou výhru 3:0 na půdě Olomouce. Skóre utkání devátého kola otevřel krásnou střelou Mercado, ve druhé půli si pak vlastní gól dal...

20. září 2026  14:06,  aktualizováno  17:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet