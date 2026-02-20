Budeme bojovat a věřit, že odvetu s Maďary zvládneme, říká karvinský Fulnek

V lednu se po půlroce od červencové operace kolena někdejší reprezentant Patrik Fulnek naplno vrátil do přípravy házenkářů Baníku Karviná. A pořádně zostra naskočil také do hry. Během šestnácti dnů stihl s týmem čtyři extraligové duely a jeden v Evropském poháru. V něm Karvinští na úvod osmifinále porazili Balatonfüredi 30:28. Odveta v Maďarsku bude v neděli v pravé poledne.

Karvinský házenkář Patrik Fulnek bojuje v prvním osmifinálovém utkání Evropského poháru s protivníky z maďarského celku Balatonfüredi. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Jsem rád, že už znovu hraju, že jsem zpátky s kluky na hřišti. Koleno drží. A doufám, že tomu tak bude i nadále, protože problém s ním jsem měl už třetí rok, pořád se to opakuje,“ posteskl si Fulnek.

Doma jste Balatonfüredi porazili i bez pěti marodů. Co rozhodlo?
Máme teď okleštěnou sestavu na spojkách, takže jsme ji museli lepit křídly v obraně a chvílemi i v útoku. Ale týmovým výkonem a bojovností jsme zápas zvládli. K tomu nás podržel Péťa (brankář Mokroš), takže super. Vyhrát o čtyři góly by ale utkání slušelo více.

Jak náročné bude dotáhnout souboj k postupu?
Budou doma, my budeme po cestě, i když pojedeme o den dříve, takže se na to nemůžeme vymlouvat. Vedeme o dvě branky, což není úplně málo, ale ani moc. Budeme bojovat jako u nás a věřit, že odvetu zvládneme.

Házenkáři Karviné i přes oslabení získali dvoubrankový náskok v Evropském poháru

Vy jste se do hry vrátil, ale pro změnu vám chybí pět hráčů. Celkově se tuto sezonu potýkáte s velkou marodkou, že?
Vždycky se v sezoně stává, že se několik hráčů zraní, ale teď se nám sešlo více vážnějších problémů. Celou sezonu vlastně tahali kluci víceméně ve třech ve čtyřech a teď jsme se prostřídali.

K tomu v zimní extraligové pauze odešla do bundesligového Eisenachu vaše největší opora, spojka Dominik Solák. Jak si zvykáte na hru bez něj?
Ještě nám to trochu drhne, jako třeba proti Jičínu (32:29), který jsme sice porazili, ale nebylo to úplně ono, takže nějak se v tomhle s kluky hledáme. Musí si to sednout, protože já jsem se vrátil po půlroce a nově přišlo pět hráčů v čele s Majem (Marian Hajko přestoupil z Frýdku-Místku – pozn. red.). Dominik je výborný hráč a jeho branky nám chybějí, ale když se tíha rozloží na více kluků a budeme hrát týmově, tak to zvládneme.

Plzeňští házenkáři v extraligovém šlágru porazili karvinské obhájce titulu

Jak těžké je stíhat extraligu a Evropský pohár?
Teď se nám zápasy točí středa – sobota, nebo neděle, takže méně trénujeme, méně posilujeme, ale zase jsme v zápasovém tempu. Už jsme na to zvyklí za ty roky, co evropské poháry hrajeme.

Určitě je povzbuzující, že v extralize stále držíte první místo.
To je super, i když jsme nedávno prohráli v Plzni (28:34), ale ta pak ztratila bod v Brně. Rozhodně se ve zbývajících dvou kolech základní části budeme snažit první místo udržet. Jít do play off z první příčky je náš cíl. A dalším je zisk Českého poháru, ve finále nás čekají Lovosice. Chceme urvat hned první trofej a pak přijde play off...

Budeme bojovat a věřit, že odvetu s Maďary zvládneme, říká karvinský Fulnek

V lednu se po půlroce od červencové operace kolena někdejší reprezentant Patrik Fulnek naplno vrátil do přípravy házenkářů Baníku Karviná. A pořádně zostra naskočil také do hry. Během šestnácti dnů

