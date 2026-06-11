A prvním hráčem NFL s půlmiliardovou smlouvou je... Patrick Mahomes

Celková hodnota smlouvy činí podle médií 504,75 milionu dolarů. S bonusy si může Mahomes přijít až na 520 milionů dolarů.
Od příštího roku si třicetiletý quarterback vydělá v průměru 64 milionů dolarů za sezonu. Překoná tím ligový rekord Daka Prescotta, jenž má díky smlouvě s Dallasem z roku 2024 roční příjem 60 milionů dolarů.
„Jsem nadšený, že budu součástí království Chiefs ještě déle,“ řekl Mahomes, kterému dosud běžela desetiletá smlouva na 450 milionů dolarů. „Máme před sebou ještě spoustu práce. Pojďme do toho. Pojďme vyhrávat dál.“
Mahomes získal s Chiefs třikrát Super Bowl a pokaždé byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem finále. Loni v prosinci si přetrhl přední zkřížený vaz v levém kolenu a momentálně pracuje na svém návratu. Jeho tým poprvé od roku 2014 chyběl v play off.