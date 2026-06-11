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A prvním hráčem NFL s půlmiliardovou smlouvou je... Patrick Mahomes

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  13:46
Hvězdný quarterback Patrick Mahomes má jako první hráč v historii zámořské ligy amerického fotbalu NFL smlouvu na více než půl miliardy dolarů. S Kansas City Chiefs se dohodl na prodloužení kontraktu o další dvě sezony do roku 2033.
Patrick Mahomes. Hvězda týmu Kansas City Chiefs bude jednou z nejsledovanějších...

Patrick Mahomes. Hvězda týmu Kansas City Chiefs bude jednou z nejsledovanějších postav. Presttižní trofej může vyhrát počtvrté. | foto: Reuters

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Patrick Mahomes z Kansas City Chiefs se právě zranil.
Patrick Mahomes z Kansas City Chiefs se právě zranil.
Patrick Mahomes (15) z Kansas City Chiefsv zápase s Los Angeles Chargers.
37 fotografií

Celková hodnota smlouvy činí podle médií 504,75 milionu dolarů. S bonusy si může Mahomes přijít až na 520 milionů dolarů.

Od příštího roku si třicetiletý quarterback vydělá v průměru 64 milionů dolarů za sezonu. Překoná tím ligový rekord Daka Prescotta, jenž má díky smlouvě s Dallasem z roku 2024 roční příjem 60 milionů dolarů.

„Jsem nadšený, že budu součástí království Chiefs ještě déle,“ řekl Mahomes, kterému dosud běžela desetiletá smlouva na 450 milionů dolarů. „Máme před sebou ještě spoustu práce. Pojďme do toho. Pojďme vyhrávat dál.“

Mahomes získal s Chiefs třikrát Super Bowl a pokaždé byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem finále. Loni v prosinci si přetrhl přední zkřížený vaz v levém kolenu a momentálně pracuje na svém návratu. Jeho tým poprvé od roku 2014 chyběl v play off.

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MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Nymburk vs. PardubiceBasketbal - Finále - 5. zápas - 11. 6. 2026:Nymburk vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
11. 6. 17:15
  • 1.29
  • 15.30
  • 3.87
Vítkovice vs. Slovácko BFotbal - 32. kolo - 11. 6. 2026:Vítkovice vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
11. 6. 17:30
  • 1.50
  • 3.41
  • 4.98
Mexiko vs. Jihoafrická republikaFotbal - Skupina A - 11. 6. 2026:Mexiko vs. Jihoafrická republika //www.idnes.cz/sport
11. 6. 21:00
  • 1.43
  • 4.53
  • 9.00
Carolina vs. VegasHokej - 5. zápas - 12. 6. 2026:Carolina vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
12. 6. 02:00
  • 2.13
  • 3.83
  • 3.19
Jižní Korea vs. ČeskoFotbal - Skupina A - 12. 6. 2026:Jižní Korea vs. Česko //www.idnes.cz/sport
12. 6. 04:00
  • 2.79
  • 3.08
  • 2.92
Brunclík vs. SačkoTenis - - 12. 6. 2026:Brunclík vs. Sačko //www.idnes.cz/sport
12. 6. 11:00
  • 1.99
  • -
  • 1.81
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