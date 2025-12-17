Po třech titulech se Mahomes vážně zranil, vrátí se ve stylu legendárního Bradyho?

Patrick Mahomes zažil o víkendu nejtěžší moment své kariéry. Prohry v Super Bowlu se tomuhle jen těžko můžou rovnat. V utkání Kansas City Chiefs proti Los Angeles Chargers se v druhé polovině zhroutil po zásahu obránce a stadion Arrowhead ztichl. Sezona Chiefs tak skončila definitivně v troskách. Tentokrát NFL, ligu amerického fotbalu, neovládnou.
Patrick Mahomes z Kansas City Chiefs se právě zranil.

Vyšetření potvrdilo nejhorší možné zprávy – přetržený přední zkřížený vaz a poškozený postranní vaz v koleni. Mahomes v pondělí podstoupil operaci a jeho sezona tím skončila.

Pro třicetiletého quarterbacka, který byl devět let symbolem kontinuální dominance, jde o první vážnou zdravotní dlouhodobou překážku. Podtrhla katastrofální sezonu Chiefs, kteří po letech zůstanou mimo play off. Je dynastie, s kterou Mahomes, Kelce a spol. vyhráli tři Super Bowly, u konce?

Mahomese nyní čeká dlouhá a náročná rehabilitace. Právě v tomhle bodě se nabízí silná historická paralela. Tom Brady ví, jak složité je vracet se po takovém zranění. I on v deváté sezoně v kariéře čelil zásadní zkoušce – a podobností je překvapivě mnoho.

Psychicky je to těžké

Tom Brady i Patrick Mahomes získali tři Super Bowly relativně brzy po vstupu do ligy, oba si vybudovali status generačních lídrů a oba si v deváté sezoně kariéry přetrhli ACL. V obou případech jejich týmy ten rok chyběly v play off a celá liga řešila otázku, zda se ještě někdy vrátí na absolutní vrchol.

Z českého prostředí

Do příštího ročníku Snapbacks ligy se přihlásilo sedm týmů. Nováček Brno Sígrs nahradí Bratislava Monarchs.

Brady se po těžkém zranění dokázal vrátit silnější a přepsal dějiny NFL. Pro Mahomese by právě tento příběh mohl být zdrojem inspirace při nahánění nejúspěšnějšího hráče v historii NFL. Stále na Bradyho ztrácí čtyři Super Bowly, tři získal v dresu Patriots a poslední v dresu Tampa Bay Buccaneers.

„Je to jedna z nejtěžších rehabilitací, jaké hráč může absolvovat. Každý den bojujete s bolestí a nepohodlím, ale zároveň vidíte drobné pokroky – získáváte rozsah pohybu, sílu a postupně se vracíte zpátky. Psychicky je to extrémně náročné. Přeju Patrickovi jen to nejlepší,“ uvedl Brady, který Mahomesovi popřál úspěšný návrat.

Chiefs teď čeká přestavba a období nejistoty, ale zároveň i naděje, že jejich lídr projde stejnou cestou jako jeho slavný předchůdce.

Zřejmě u toho už nebude parťák Travis Kelce, který v 36 letech uvažuje o konci kariéry. Mahomese a kouče Andy Reida ale nelze podceňovat. Stejně jako tehdy spojení Brady – Belichick jen těžko řekli poslední slovo v ambicích na další Super Bowly.

