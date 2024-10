Němec Lange vyhrál potřetí Ironmana na Havaji, zaznamenal i traťový rekord

„Dneska jsem měl perfektní den. Tohle vítězství je pro mou mámu. Když jsem ji naposledy v hospici viděl, chtěla, abych pro ni ještě jednou vyhrál,“ svěřil se dojatý Lange do televizních kamer. „Že se mi to skutečně povedlo, je něco neskutečného. Během těch čtyř let o mně všichni pochybovali, ale vrátil jsem to týmu i rodině,“ dodal.

Dva roky starý traťový rekord Nora Gustava Idena vylepšil Lange o čtyři a půl minuty. V sobotu na Havaji za ním doběhl druhý Magnus Ditlev z Dánska, jenž byl o téměř osm minut pomalejší, třetí skončil domácí Američan Rudy Von Berg.