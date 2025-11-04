Tanec, či fotbal? Kdepak! Tajcnárová se oklikou dostala k bobům, teď sní o hrách

„Tehdy jsem nebyla ještě na světě, ale samozřejmě jsem si ji pak pouštěla,“ usmála se Tajcnárová. „Mamina na ni dokonce koukala před rokem a hned mi ten moment připomínala.“
Oblíbený hrdina nakonec lotra přemůže a ještě předtím, než bob vyletí z dráhy a rozbije se o kameny, zachrání i sebe. I Tajcnárová věří, že její mise, samozřejmě o poznání méně akčnější, dopadne zdárně.
V monobobu i dvojbobu se touží probojovat na zimní svátek pod pěti kruhy. Stala by se tak vůbec první českou zástupkyní tohoto sportu, které by se to podařilo.
„Vidím šance tak padesát na padesát,“ hodnotí třiadvacetiletá Tajcnárová. „V monobobu mám víc zkušeností, ale ve dvojbobu mám novou a hodně kvalitní brzdařku. S ní jsem na startu o desetinu rychlejší. Což se říká, že dole udělá i tři desetiny,“ zmiňuje Isabelu Indruchovou, která dřív závodila za Rakousko, kde roky studovala.
Zbytečně kličkuješ!
I cesta Tajcnárové k české reprezentaci vedla dost velkou oklikou.
Zimní hry? A za Česko? Kdyby jí někdo ještě před pár lety řekl, o co se bude snažit, nejspíš by nevěřila.
Narodila se ve švédském Stockholmu, odkud pochází její otec. Ve třech letech se ale rodiče rozvedli a s matkou se odstěhovaly na Slovensko.
Devět let zde závodně tancovala, sedm let hrála fotbal a na pozici gólmanky to dotáhla až do mládežnických reprezentací. Jenže od trenéra slýchala, že je v pokutovém území moc troufalá, že zbytečně riskuje a kličkuje, a z týmu vypadla.
Začala si tedy přivydělávat ve fitcentru, kde ji oslovil bývalý bobista s nabídkou: Nechtěla bys náš sport zkusit? Kývla. A byť vykládala, že po první jízdě se strachy celá rozklepala, nechala se přemluvit a postavila se na start znovu. A pak znovu a znovu.
Tak začala snít o olympiádě.
Dnes už o bobech povídá: „Krásný sport. Je mixem všeho. Musíte být sprinter, vzpěrač, mít dobrý postřeh.“
Snad jen zima jí vadí. „Asi bych to neměla říkat, ale jsem spíš teplomilná,“ špitla. „Ale aspoň během zimy můžu dělat, co mě baví. Ráno si dám na sebe čtyři vrstvy a jdu na trénink.“
Že se nakonec přece jen vrhla na led, až tak překvapivé není. Vždyť její prastrýc Rudolf Tajcnár hrál za Československo hokej a v roce 1972 se dokonce stal mistrem světa a bronzovým olympijským medailistou. „Takže led máme asi trochu v krvi,“ usměje se praneteř.
Boj do poslední sekundy
Zprvu závodila za Slovensko. Zvykla si na obrovskou rychlost i přetížení, nabrala svalovou hmotu a obouchala se. V zemi sousedů ale začala narážet na limity – sport by musela skloubit s prací na plný úvazek.
V tu chvíli ji ale oslovil český svaz, jestli nechce závodit za lepších podmínek.
Vyřídila si přechodné bydlení a loni získala české občanství. V tomto ohledu tedy jejímu startu pod pěti kruhy nic nebrání.
Teď si ještě místo pojistit výkony. „Bude to boj do poslední sekundy. Plánujeme ale jezdit všude po Evropě. Věřím, že se mi kvalifikovat podaří,“ burcuje.
Čistě profesionální sportovkyní stále není a na třetinový úvazek pracuje v oblasti sociálních sítí. Od října ale i to koriguje a snaží se soustředit výhradně na sport.
Areál v Cortině si zkontrolovala v létě během mistrovství světa v jízdě na trenažeru. „Měli jsme možnost si projít celou dráhu a okolí. Tehdy to bylo ještě dost staveniště, ale koryto je připravené a věřím, že i to okolo dají do kupy,“ vykládá.
Za což je pochopitelně moc ráda. V jednu chvíli totiž hrozilo, že by se závodilo v rakouském Igls, druhá varianta byla dokonce americké Lake Placid.
„S olympiádou by to nemělo nic společného,“ má jasno. „Ale to je minulost, dráha stojí, pojede se v Itálii. Budeme tam mít asi sedmnáct tréninkových dní. Cortinu se snažili udělat jednodušší, abychom tam nepřijeli a všichni nepadali. Snad mi to vyjde.“
Nadcházející dva měsíce budou klíčové.