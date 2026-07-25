Párová čtyřka mužů dojela šestá na mistrovství světa veslařů do 23 let

Párová čtyřka ve složení Tadeáš Macháček, Hynek Lambl, Miroslav Vokálek, Matěj Muška obsadila na mistrovství světa veslařů do 23 let šesté místo. Svěřenci trenéra Jana Navrátila v Duisburgu nenavázali na loňský úspěch české párové čtyřky, která v Poznani získala zlaté medaile. Před rokem byl členem úspěšné posádky jen Vokálek.
Macháčka, Lambla, Vokálka a Mušku v sobotu ve finále od medaile dělily čtyři sekundy, na vítězné Brity ztratili přes sedm sekund.
Ve finále B se představila čtyřka bez kormidelnice žen Veronika Burešová, Hana Volfová, Eliška Hančová, Anna Pavlásková, která dojela třetí a celkově skončila devátá.