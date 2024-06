Parkurová elita závodí v Praze. Opatrný vypráví o změnách v týmu i souhře koně a jezdce

V Chuchli se představí koně a jezdci z 28 zemí světa. Českou republiku bude reprezentovat naše skoková špička, která se v Poháru národů utká s dalšími čtrnácti týmy. A nebude to lehké, protože tři země vyslaly do Prahy svůj olympijský tým a to Japonci, Irové a Spojené Arabské emiráty.

Jedním ze členů českého družstva je již tradičně Aleš Opatrný, který je zároveň šéfem seniorské skokové reprezentace. Koho dalšího nominoval do týmu a jaké vidí šance na dobrý výsledek? (V rozhovoru Alešovi tykám, protože se z jezdeckého prostředí známe více než třicet let)

Program závodů Čtvrtek

8.00 - CSI1* pro mladé koně - 120/130 cm

11.00 – CSI3* GOLD TOUR - 1.40 m

14.00 – CSIO3* DIAMOND TOUR - 1.45 m

17:00 - CSIO3* SILVER TOUR - 1.35 m Pátek

8:00 - CSIO3* GOLD TOUR - 1.45 m

14:00 - CSIO3* C-E-T POHÁR NÁRODŮ

první a druhé kolo – 1.45 m

19:00 - CSI1* - 1.25 m Sobota

8:30 - CSIO3*SILVER TOUR - 1.35 m

11:00 - CSI1* pro mladé koně -1.25/1.35 m

14:00 - CSIO3 * - DIAMOND TOUR - 1.50 m

17:00 - CSI1* - 1.30 m Neděle

8:00 - CSI1* - 1.25 m

9:30 - CSI1* Finále - 1.30 m

11:00 - CSIO3* SILVER TOUR - 1.35 m

12:30 - CSIO3* GOLD TOUR - 1.45 m

15:00 - CSIO3* World Cup C-E-T GRAND PRIX - 1.50-1.60 m Vstupenky: Ve čtvrtek je vstup zdarma, v pátek a v neděli stojí vstupenka 250 Kč, v sobotu 200 Kč. Děti do 10 let mají vstup zdarma Více info na: www.csiopraha.cz

Aleši, CSIO3* v Praze je letos největší parkurová akce. Pague PlayOffs letos nebude, tedy za vrchol by se daly označit tyto závody?

Ano, je to tak. Minulý týden byl Světový pohár v Olomouci, ale ten byl na úrovni dvou hvězd, kdežto CET Prague Cup má ještě o jednu hvězdu více, takže ano, jedná se o nejprestižnější a netěžší akci letošního roku, co se týká parkurů.

Jako šéf reprezentace máš ve své gesci vybírání jezdců do reprezentačních kádrů. Jak jsi sestavil družstvo pro páteční Pohár národů?

Do Poháru národů nastoupí Anna Kellnerová s klisnou Ofaline V/H Haneweehof, Sára Vingrálková na valachovi Kas-Sini DC, Natálie Kovářová na klisně Chloe a já společně s hřebcem Kapsones W. Náhradnicí je Nikola Bielíková s hřebcem Carisonem.

Reprezentační tým se od loňské kvalifikace na olympiádu v Paříži, která se konala také v Praze, dost obměnil. Z koní nezůstal žádný, jezdci se změnili dva. Jak moc hraje roli to, zda má dobrý jezdec i dobrého koně?

Je to strašně důležité. Řekl bych, že je to padesát na padesát - z poloviny je to umění jezdce, z poloviny je výkon zásluhou koně. A když nemá jezdec dobrého koně do takto těžkých závodů, nemůže je chodit. A naopak - horší jezdec neudělá výsledek ani na sebelepším koni. Ale je tu ještě jedna věc a tou je souhra. Stává se, že je dobrý jezdec s dobrým koněm, ale nesednou si. Nicméně koně z loňského kvalifikačního Pohárů národů na OH již v rukách českých majitelů nebo jezdců nejsou, tým tedy vypadá jinak.

Startovat budeš s devítiletým běloušem Kapsone W. Co tvoje stájová jednička valach Forever, jak to s ním po zranění vypadá?

Vypadá to dobře, začínám s ním závodit, měl jsem ho letos v Šamoríně, kde šel bezvadně parkur 140 cm vysoký, ale přeci jen vypadl z tréninků na dlouhý rok. A naskočit zpátky do toho nejvyššího levelu je těžké, nejde to hned. Chci mu nechat ještě tak měsíc, dva, než by se vrátil do takto obtížných parkurů, jako jsou tady. Musím to zaklepat, všechno je na dobré cestě.

Jaký je vlastně Forever kůň? Narodil se u vás doma a je to pořád tvoje stájová jednička.

Má skvělou povahu, je strašně hodný, ale je to trochu strašpytel. Už je to s ním lepší, ale když byl mladý, tak to s ním bylo horší, všeho se lekal (směje se). Člověk na něj musí mít někdy pevné nervy, ale on to nedělá schválně, je prostě takový.

A co Kapsones, ten je jaký? Bude to jednou kůň do těch nejvyšších parkurů?

To je moc dobrý kůň. Od té doby, co ho mám, se to vyvíjí jen směrem kupředu. Myslím, že potřebuje ještě půl roku až rok, aby nasbíral dost zkušeností a mohl se dostat do toho úplně nejvyššího sportu. Samozřejmě, máme tady tři hvězdy, což je fajn, ale nejvyšší parkury se jezdí na pěti hvězdách a na to ještě dostatek zkušeností nemá. Proto s ním chodím zatím tři hvězdy, už šel i čtyři, ale na pět to ještě není.

Český parkurový jezdec Aleš Opatrný v akci.

Jaké další koně jsi do Chuchle přivezl?

Mám tu sedmiletého Dorina do soutěží pro mladé koně, Kapsones, se kterým půjdu Pohár národů a snad i Velkou cenu a pak ještě dva další koně – Cross Over SR a Sandro of Chin.

V rámci závodu CET Prague se koná zároveň i úroveň CSIO1*, tedy nižší úrovně s méně obtížnými soutěžemi. Proč se to takto „míchá“ dohromady?

Na většině velkých závodů to tak bývá, že se konají dvě kategorie. Je to i z toho důvodu, aby si jezdci – profesionálové, co startují ve vyšší kategorii, mohli vzít s sebou na závody i svoje svěřence – děti, juniory nebo amatéry, aby měli možnost nasát a zažít atmosféru velkých závodů, mohli u toho být, sledovat, jak s koňmi pracují profíci a posouvalo je to dál.

Ty tady máš dvě svěřenkyně plus dvanáctiletého syna Patrika, které jdou právě tu nižší kategorii. Patrik má již splněnou kvalifikaci na mistrovství Evropy dětí, juniorů a mladých jezdců spolu s Vanesou Hájkovou, zbylé děti by se měly kvalifikovat tady v Chuchli, že?

Ano, je to tak. Patrik sice kvalifikaci má, ale musí se dál rozvíjet, musí závodit, a musí hlavně také potvrdit, že jeho kvalifikace je oprávněná. Když tady na závodech třikrát spadne, tak asi na Evropu nepojede… A pro ty, co o nominaci usilují, je Chuchle poslední možností, jak se do kádru na ME dostat.