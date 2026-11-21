Prague Lions byli díky čtvrtému místu v základní části soutěže nasazeni přímo do semifinále, nemuseli bojovat ve čtvrtečním čtvrtfinále. Niels Bruynseels s Deluxem a Pieter Devos s Primem předvedli čistou jízdu, Thibeau Spits s koněm Impress-K udělal jednu chybu a zapsal čtyři trestné body.
Před Lvy se dostaly pouze týmy Shanghai Swans a Istanbul Warriors, které měly shodně jeden trestný bod za překročení času.
„Celý tým je nadšený, od začátku byla soutěž napínavá, protože byla úplně jiného charakteru než v Praze a nebylo tolik chyb. Hodně jsme se báli ohledně času a postupu, ale kluci to dneska vybojovali,“ uvedla v tiskové zprávě manažerka Kellnerová.
Prague Lions postoupili do šestičlenného finále Super Cupu popáté za sebou. Z minulých ročníků mají dvě čtvrtá místa, jedno páté a jedno šesté. Finále začne v Itálii v neděli ve 14:00.