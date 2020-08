Češi byli pátí v parkurovém Poháru národů, splnili podmínky pro olympiádu

Nad sestavou českého týmu se do poslední chvíle vznášel otazník, protože Papoušek si při pádu z jednoho ze svých mladých koní natrhl tříslo. Se sebezapřením se posadil do sedla Warnesse a hned v prvním kole s ním splnil požadavky pro olympijské hry, když dostal jediný trestný bod za překročení času.

„Kůň to naštěstí skákal za mě. I ve druhém kole skákal bezvadně, ale tam mě to zranění víc limitovalo. Fakt mě to bolelo, poléval mě studený pot,“ řekl Papoušek po závodě České televizi.

V prvním kole zapsali Češi jen jeho trestný bod, protože čistě odjeli Opatrný s Gentlemenem a Zvára s Cento Lanem. Škrtal se výsledek Kellnerové, která měla s Catch Me If You Can čtyři trestné body za jednu shozenou překážku. I to jí stačilo ke splnění olympijských kritérií.

Do druhého kola postupovali Češi z páté příčky za čtyřmi ekipami s nulou. Ve druhém kole se chybovalo více a domácí po třech kolech útočili na stupně vítězů. Potřebovali k tomu čistý parkur Opatrného, ale jeho Gentlemen se nepopasoval se změněnými podmínkami na kolbišti.

„Jak zapadalo slunce, tak na parkuru bylo hodně stínů. Už k prvnímu skoku nechtěl, protože tam byly stíny. Pak jsme to nějak zvládli, ale po vodě tam byl ten samý problém, bál se toho. A pak už to kůň trochu vzdal,“ komentoval Opatrný výkon, kdy se šestnácti trestnými body jízdu předčasně ukončil.

Anna Kellnerová během pražského závodu Pohár národů

Celkem tak Češi měli osmnáct trestných bodů a od bronzových Japonců je dělilo šest bodů. Nizozemci zvítězili se čtyřmi trestnými body, přičemž už jejich čtvrtý jezdec Jur Vrieling nemusel ani do jednoho kola nastoupit. V prvním totiž měli jasnou nulu a ve druhém výhru. Druzí skončili Irové s osmi trestnými body.