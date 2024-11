Prague Lions i Vikings s Vingrálkovou jsou ve finále parkurového Playoffs

„Do finále nastoupím já společně s Donaldem Whitakerem a Jurem Vrielingem,“ uvedla dvaadvacetiletá jezdkyně v tiskové zprávě.

Pražským lvům zajistili v semifinále postupové čtvrté místo Belgičané Niels Bruynseels a Thibeau Spits s Mexičanem Fernandem Martinezem Sommerem.

„Jsem na kluky moc pyšná. Samozřejmě je škoda, že nejsme nyní v Praze před našimi fanoušky, ale i tak je to úžasné, že se jim opět podařilo při GC Playoffs postoupit do finále,“ řekla Kellnerová s poukazem na to, že vyvrcholení sezony se poprvé od roku 2018 nekoná v české metropoli. Vloni v Praze skončili Lions čtvrtí.

Čtvrtfinále i semifinále vyhráli Shanghai Swans. V sobotu se s nimi vedle Lions a Vikings představí i obhájci prvenství Riesenbeck International a také Stockholm Hearts a Cannes Stars.