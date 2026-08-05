Zranění mu zhatilo obhajobu bronzu z ME. Plavec Gracík v Paříži závodit nebude

Gracík měl patřit k oporám týmu, ale závažné zdravotní důvody mu účast znemožnily.
„V pondělí podstoupil lékařské vyšetření a zpráva potvrzuje zranění, které Danielovi v současné době neumožňuje plnou sportovní zátěž a samozřejmě ani start na vrcholné mezinárodní akci. Úspěšný reprezentant nyní podstoupí léčbu a věří, že na další sezonu bude připraven,“ uvedl svaz v tiskové zprávě.
Před dvěma lety v Bělehradě se Gracík postaral o jednu ze sedmi českých medailí na mimořádně úspěšném šampionátu, který před olympijskými hrami někteří elitní evropští plavci vynechali.
Pak Gracík startoval i pod pěti kruhy v Paříži, takže se mohl do francouzské metropole vrátit na další vrcholnou akci. Vedle padesátky motýlek byl přihlášený také na 100 metrů volný způsob.
V bazénovém plavání, které začne v pondělí, by se po jeho odstoupení mělo na ME představit deset českých reprezentantů v čele s trojnásobnou evropskou šampionkou Barborou Seemanovou.