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Zranění mu zhatilo obhajobu bronzu z ME. Plavec Gracík v Paříži závodit nebude

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  18:07
Plavec Daniel Gracík před startem rozplaveb na 100 metrů volný způsob.

Plavec Daniel Gracík před startem rozplaveb na 100 metrů volný způsob. | foto: Reuters

Bronzový medailista z plaveckého mistrovství Evropy Ondřej Gracík.
Čeští medailisté z plaveckého mistrovství Evropy. Zleva: Barbora Janíčková,...
Daniel Gracík pyšně ukazuje bronzovou medaili z mistrovství Evropy, kterou...
Český plavec Daniel Gracík.
5 fotografií
Daniel Gracík se kvůli blíže nespecifikovanému zranění nezúčastní mistrovství Evropy v Paříži. Jednadvacetiletý plavec měl příští týden ve francouzské metropoli obhajovat bronz na trati 50 metrů motýlek z předchozího šampionátu v Bělehradě.

Gracík měl patřit k oporám týmu, ale závažné zdravotní důvody mu účast znemožnily.

„V pondělí podstoupil lékařské vyšetření a zpráva potvrzuje zranění, které Danielovi v současné době neumožňuje plnou sportovní zátěž a samozřejmě ani start na vrcholné mezinárodní akci. Úspěšný reprezentant nyní podstoupí léčbu a věří, že na další sezonu bude připraven,“ uvedl svaz v tiskové zprávě.

Před dvěma lety v Bělehradě se Gracík postaral o jednu ze sedmi českých medailí na mimořádně úspěšném šampionátu, který před olympijskými hrami někteří elitní evropští plavci vynechali.

Bronzový medailista z plaveckého mistrovství Evropy Ondřej Gracík.

Pak Gracík startoval i pod pěti kruhy v Paříži, takže se mohl do francouzské metropole vrátit na další vrcholnou akci. Vedle padesátky motýlek byl přihlášený také na 100 metrů volný způsob.

V bazénovém plavání, které začne v pondělí, by se po jeho odstoupení mělo na ME představit deset českých reprezentantů v čele s trojnásobnou evropskou šampionkou Barborou Seemanovou.

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