Paříž je splněný sen a další zkušenosti, říká vodní slalomářka Galušková

Antonie, prostřední z nich, se chystá na olympijské hry v Paříži, kde se představí v disciplínách K1 a kayak cross. Soutěže ve vodním slalomu se uskuteční od 27. července do 5. srpna.

„Někteří mi k olympiádě blahopřáli už po nominacích, ale já je brzdila, ať nejsou tak hrr,“ líčila Galušková na zmíněném evropském šampionátu. Tam si mezi kajakářkami olympijskou místenku vyjela už díky prvnímu místu v kvalifikaci a ve finále skončila sedmá.

„Absolutně jsem si nepouštěla do hlavy, že už to mám vyjeté. A teď? Paříž je pro mě splněný sen a otevřené dveře k dalším možnostem a zkušenostem,“ líčila kajakářka ze Sušice.

Určitě si pamatujete na nejstarší Karolínu (29), třetí kajakářku z finále Světového poháru 2014. Vystudovaná psycholožka si teď plní svůj profesní sen, věnuje se psychoterapii a psychodiagnostice.

Nejmladší, sedmnáctiletá Bára se loni stala juniorskou mistryní světa na kajaku. „Buď razíte konkurenční přístup a přenášíte to do rodiny, nebo jste v pohodě a navzájem si to přejete. My zastáváme druhou možnost: máme radost, že děláme stejný sport. Upřímně, Bářiny závody prožívám ještě víc než ty svoje, pokaždé mám nervy,“ usmívá se Antonie, dvojnásobná juniorská mistryně světa.

Tatínek Vladislav všem třem dcerám opakoval: pádluj hlavou a nebudou tě bolet ruce. „Já nikdy nebyla silový typ, takže se mi tahle poučka hodí. Ideální je samozřejmě kombinace obojího, řídit loď hlavou a v pravou chvíli si pomoct silou,“ popisuje Antonie.

Kromě divoké vody miluje olympionička také letadla. Od osmnácti má pilotní průkaz na ultralight, na ČVUT studuje technologii údržby letadel a jednou by chtěla řídit i klasické dopravní letadlo. „Máloco se vyrovná letu třeba při západu slunce,“ zasní se. „Ale teď jsem musela dát přednost vodě, mám tam ještě nedodělanou práci.“

Další metou je tak olympijský úspěch v Paříži.