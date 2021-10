Předkrm před Velkou pardubickou: proutěnky a tři rovinové dostihy

Žokej Odložil: Snad to letos bude lepší Loni neměl moravský trenér Stanislav Popelka na tehdy devítiletého Lombarginiho toho správného rajťáka. Komplikovaného hnědáka nechtěl svěřit jen tak někomu. Žokej Jan Odložil dal loni přednost nabídce, která se neodmítá – když mu zavolal Josef Váňa, aby na Theophilovi zaskočil ve Velké za zraněného Josefa Bartoše. Dvojice ale doběhla v poli poražených. „Loni se to nepovedlo, doufám, že to bude letos lepší a budeme bojovat o nejlepší místa,“ říká žokej Jan Odložil, jemuž lidé z dostihové branže neřeknou jinak než Čenda. Trenér Popelka několikrát říkal, že s Lombarginim si každý žokej neporozumí. Čím je ten kůň tak specifický?

Dříve byl hektický mezi koňmi. Potřeboval se to v Pardubicích naučit. Snažíme se mu vyhovět, aby měl kolem sebe prostor. Jaký je tento hnědák skokan?

Dobrý. Skoky zná, ví, co si může dovolit a kde. Je paráda na takovém koni jezdit. Jaký jste z něj měl při jeho jediném letošním startu dojem?

Má to zmáknuté. Ví přesně, jak se jde ta pasáž domů po Anglickém skoku. On pak zapne sám. Vážně mě nadchnul, jak šel kvalifikaci (ve 3. kvalifikačním dostihu vyhrál). Celý rok neběhal, kvalifikace byla jeho první start a takhle si pohrát se soupeři, parádně jsem se svezl. Při mítinku ale máte i další šance. V Ceně Labe můžete pomýšlet hodně vysoko. Sacamiro, kterého jedete, je možná lehce opomíjený kůň.

Sacamiro mě potěšil v minulém přípravném startu, kdy jsem s ním vyhrál. Předtím jsem s ním byl dvakrát druhý. On je výborný skokan. S ním si také hodně věřím, příští rok by měl zkusit Velkou pardubickou. Na něj se v neděli hodně těším. Sacamiro je koncový kůň. Kdy poznáte, že je třeba začít pobízet, aby jeho nástup přišel včas?

Letos jsem s ním byl druhý, tam jsem to neodhadl a šel jsem dopředu moc brzo. Teď budu vždycky čekat, až se bude vybíhat na travnatý ovál, tam se to rozhoduje. Tam už musím být na dobré pozici. Člověk se musí umět rozhodovat hned, není na co čekat. Jezdíte hodně koně českého chovu, nejeden trenér oceňuje vaše poznatky, které o koni dokážete dát.

Koně, které jezdím, hodně studuju na videu, nějaké věci řekne trenér. Pak na koni jedu, mám z něj nějaký pocit, snažím se každému koni vyhovět. Trenér pak ode mě musí vědět, jak se mi kůň zdál, to je důležité. Jaké další jízdy vás čekají?

Pojedu ještě Memoriál Rudolfa Poplera a dostih klisen. Jsou to koně na překvapení. Těším se na to, bude to velký den.