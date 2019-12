Vše se u nás otočilo, těší trenéra pardubických hokejbalistů Mašíka

„Trochu jsme si to pokazili posledním zápasem s Dobřany (2:3), protože kdybychom ho vyhráli, tak jsme druzí. To ale není zas tak podstatné, splnili jsme cíl v podobě průměru dvou bodů na zápas a jsme hlavně rádi, že po loňské nepovedené sezoně se vše úplně otočilo. Doplnili jsme kádr, vytvořili jsme konkurenci a nálada v kabině se hodně změnila,“ lebedí si trenér Východočechů Jiří Mašík.

Skláři zvítězili ve třinácti zápasech celkem devětkrát. Mohli přidat ještě o jednu výhru víc, ovšem s Kert Parkem v předposledním podzimním kole ztratili tříbrankové vedení a prohráli 5:6.

„V celé sezoně nás těšilo, v jaké dokážeme hrát rychlosti a jak kluci řeší různé situace, zápas s Kertem byl vrcholem toho všeho. Sice jsme prohráli, ale utkání za mě splňovalo minimálně semifinále extraligy, možná i finále. Byl to úžasný zápas ve vysokém tempu,“ ohlíží se za ním Mašík.

Na všem dobrém se však občas najde i trochu negace, což není výjimkou ani u Pardubic. „Trápí nás obranná činnost. Ze začátku jsme se jí věnovali a v prvních čtyřech utkáních jsme dostali jen pět branek, což bylo super, ale po duelu s Kladnem (výhra 5:4) se to nějak zlomilo. Od té doby jsme hodně inkasovali. Řešíme to, jde o individuální chyby a je to jedna z věcí, na které v zimní přestávce musíme pracovat,“ má jasno kouč.

Nabízelo by se přivést obránce, pohyby v místním kádru ale během přestávky nejspíš nenastanou. „Může přijít jedna změna, ale v tuto chvíli to tak nevypadá. Měli jsme dlouhodobě zraněné hráče, jejichž rekonvalescence probíhá velmi dobře a na jaře by se měli vrátit, za což jsem rád. Konkurenci by nám měl zvýšit jen Zdeněk Král, jenž hraje profesionální hokej na Slovensku (extraligu za Detvu),“ nastiňuje Mašík.

Ten se bude moci na jaře spolehnout i na lídra týmu Jana Bílého, který si v pauze opět odskočil k florbalu. „Honza je profesionálem v amatérském sportu. Dal nám dopředu vědět, že půjde k Sokolům, ale jsme jednoznačně domluveni, že až začne sezona, vrátí se k nám,“ vysvětluje Mašík. Přípravu jeho tým zahájí 2. ledna.