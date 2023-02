Ztrácel kosti a myslel na sebevraždu. Parahokejista Šafránek se ale nevzdal

Zdobí ho mnoho tetování, jedno z nich s datem 9.1.2003, což byl den, kdy se tehdy jednadvacetiletému Šafránkovi navždy změnil život.

„V práci na mě spadlo skoro 2,5 tuny železa. Majzlo mě to do hlavy, svezlo se po zádech a zastavilo se to až na prvním bederním obratli, který zůstal úplně sešrotovaný,“ popisuje Šafránek pro pořad na O2 TV Sport hrůzné okamžiky.

„Nevím, proč mě to napadlo, ale vyhrnul jsem si nohavice u montérek, chytil jsem se za chlupy a zvednul si nohu. Nic jsem v tu chvíli necítil, měl jsem přerušenou míchu.“

Handi Talks V pořadu Terezy Kubíčkové na O2 TV Sport se diváci seznámí s řadou těžkých osudů, nepříjemných proher, ale i nezapomenutelných úspěchů hendikepovaných sportovců. „V první sérii máme natočeno osm dílů. Každý nabídne přibližně dvacetiminutový medailonek. Motto pořadu zní Ze dna na vrchol,“ řekla autorka projektu. Díl se Zdeňkem Šafránkem odvysílá stanice v pondělí ve 21:30.

Tvrďák, který nikdy nebrečí, v prvních chvílích nepanikařil. S klidnou myslí usoudil, že nejspíš pojede do nemocnice. „Byl jsem celou dobu celkem v pohodě, ale jen do chvíle, než mi zavolala máma. Najednou jsem cítil, jak mi začínají téct slzy,“ přiznává po letech.

Statečně přečkal i dlouhou operaci ve vinohradské nemocnici, kam ho přijeli navštívit jeho příbuzní. „Všichni brečeli, ale já jsem to nechápal, přece jsem byl živej.“

S tím, že už nikdy nebude chodit, tehdy nepočítal, dával si naději, že se brzy opět postaví na nohy. „Tomu už teď samozřejmě nevěřím,“ dodává.

I přesto svůj hendikep dlouhou dobu nepociťoval. „Dá se s ním fungovat úplně normálně. Kdyby se mě někdo zeptal, jestli bych vyměnil všechny zážitky za možnost chodit, asi bych odmítl,“ hlásí hrdě.

Čelem k fotografovi je parahokejista Zdeněk Šafránek, který se loučí s kariérou.

„Když jsem končil v rehabilitačním centru v Košumberku, přijel pro mě kamarád a přes celou chodbu zařval: Tak co, kde seš, ty sparťanskej kriple?“ směje se Šafránek při vzpomínce na krušné začátky a dodává, že si takhle mohl užívat normální život.

S ledem si nejdřív nerozuměl

A k němu potřeboval aktivní přístup, který neodvrhl ani po těžkém zranění. Díky Michalu Najbrtovi (dřívější kolínský manažer) objevil parahokej, jenž ho hned nadchl. Šafránek ale jako by neměl v životě jednoduché vůbec nic, a tak po každém tréninku na ledě musel dva týdny pauzírovat kvůli nachlazení.

„Tak jsem se na hokej v uvozovkách vykašlal a hledal jiné sporty. Zkoušel jsem basketbal, florbal, silniční handbike, ale nikdy to nebylo ono,“ přibližuje, jak ho srdce táhlo na led.

„Michal Najbrt mě i po půl roce pořád bombardoval, tak jsem se zúčastnil letního soustředění a od sezony 2006 se k nim opět připojil,“ popisuje Šafránek návrat k hokejkám a puku.

A konečně měl štěstí. Hned po dvou měsících měl možnost nakouknout do reprezentace, která se v tu dobu výrazně proměnila. A za rok nastala nejemotivnější chvíle jeho kariéry.

„Odjeli jsme na mistrovství Evropy do Itálie, jako největší outsideři jsme soupeřili s paralympijskými vítězi a zkušenými hráči. A skončili jsme druzí,“ pyšní se Šafránek, který si vysloužil také čtvrté a páté místo na paralympiádách.

Myšlenky na sebevraždu

Všechny úspěchy ale doprovázely temné chvíle. „Začaly se mi dělat dekubity (proleženiny), všichni to sváděli na to, že pořád sportuju,“ vzpomíná Šafránek.

Tělo ale nefungovalo ani po dlouhém odpočinku, i když nadějný reprezentant jen ležel, problémy se mu stupňovaly. Nakonec trvaly téměř devět let, za tu dobu musel Šafránek podstoupit nejméně stejný počet operací.

„Poslední dekubit mě nadobro vysílil a stal se ze mě ležák. Snažil jsem se dělat všechno možné, ale měl jsem nesnesitelné bolesti. Skončil jsem na opiátech a přišlo mi, že to nejde,“ popisuje chvíle, které ho donutily přemýšlet o sebevraždě.

V těle měl velkou díru, do niž se dala strčit pěst a kterou mu ven vypadávaly kosti. Při životě ho udržovaly jen myšlenky na rodinu.

„Zdenda zažil hodně bolestí, ale tohle ho dostalo na úplné dno. Už neměl z čeho brát a chátralo mu tělo, musela jsem být silná a přesvědčit ho, že to zvládneme,“ vypráví jeho manželka Kateřina.

Šafránkovi pomohla až operace, která mu na konci roku 2018 doslova zachránila život. „Kdybych měl totiž dál s tím dekubitem žít, nevím, jestli bych to zvládl,“ přiznává. A také tak unikl otravě krve.

Po rekonvalescenci ani chvíli nelenil, i když už si místo vrcholového sportu radši užívá zasloužený čas s rodinou.

„Ale nepověsil jsem to všechno na hřebík, pořád se snažím něco dělat a udržovat se. Hraju parahokej za Spartu, projedu se na kole, občas si zajdu na box a zacvičit si,“ chlubí se.

„Už to ale není, protože musím, ale protože chci.“