Neruda, mozek Oktagonu. Potkával grázly, radikální názory ale odmítá

Sobotní večer totiž patří Štvanici a turnaji MMA pod otevřeným nebem.

Jste mozkem organizace Oktagon MMA?

Řekl bych, že z půlky. Druhou tvoří Ondra Novotný.

Novotný působí spíš jako pusa a tvář, vy jako stín, který odvádí práci v zákulisí, co není vidět.

Asi ano, snažím se, aby fungovala produkce a kreativní věci. Velká část projektů je můj nápad. Ale stejně tak se angažuje Ondra, všechno spolu probíráme. Já pak řeším administrativu, běhám okolo týmu, jsem zažraný do vizuálu, rok dopředu vím, jaké barvy budou na plakátech...

Vám vyhovuje, že většinu pozornosti na sebe strhává někdo jiný?

Nevadí mi to. Ale rozhodně si potrpím na tom, aby bylo jasné, že Oktagon patří dvěma lidem. Ondra je jako tvář perfektní, tak ať to dělá. Je jako Dana White (prezident UFC, pozn.).

Pavol Neruda a Ondřej Novotný - majitelé organizace Oktagon MMA.

Vlastnictví Oktagonu je přesně půl na půl mezi vámi dvěma?

Ano. Myslím, že nejde o nijak strašně tajnou informaci.

Musíte Novotného občas brzdit? Dokáže se hrozně nadchnout, často až přehání.

(směje se) My se brzdíme navzájem. Jsme nadšenci. Je pravda, že dokáže věci zveličovat, já bych to jako on třeba neřekl. Jenže on dává lidem vizi, kterou později dokážeme naplnit.

Neznám vás na veřejnosti jinak než s úsměvem. Dokážete být zlý?

Mám velkou míru tolerance. Ale vytočí mě ignoranství. Mnoho zápasníků je ohromně sebestředných, nedokážou pochopit, jak obrovská organizace jsme. Vytočí mě, když pak mají požadavky jako děti ve školce. Tuhle fotku jo, tamtu ne. Že nepřijdou na focení, protože jsou uražení, že jsme promovali někoho jiného než je...

Boj na zemi nevyhledává, přednost dává Michal Martínek postoji.

Přemlouvali jste vašeho šampiona Michala Martínka, ať přestane nosit pás šampiona v igelitové tašce?

Naznačovali jsme mu to. Ale z toho už je spíš folklór, sranda.

Vaše původní příjmení je Šipkovský, proč jste si ho změnil?

Nezměnil. Pracoval jsem jako fotograf a věděl, že takové jméno si nikdo nezapamatuje. Tak jsem si dal přezdívku Neruda. A už mi zůstala. Je to hezčí jméno, a hlavně je sranda, že se tak opravdu cítím. Cítím se jako Neruda. Plánuju si to oficiálně změnit. (Pablo Neruda byl básník, diplomat, politik a nositel Nobelovy ceny za literaturu, pozn.)

Neříkám, že se to stalo, ale narazil jsem na články, které vás jako Šipkovského spojovali s neonacistickou skupinou, můžete se k tomu vyjádřit?

Povím vám, jak to popravdě bylo. V 90. letech byla všelijaká móda, někdo poslouchal punk, někdo Landu. Bylo v módě někam patřit. Vyrůstal jsem v Petržalce, což je část Bratislavy, pracoval jako vyhazovač, trénoval box a za tu dobu jsem poznal spoustu lidí. Od grázlů po mafiány. Všichni, co mě znají, nemůžou pochybovat o mém světonázoru. Mými přáteli jsou Rom Laky Royal, muslim Omar Ahmad, Vietnamec Tomáš Le Sy, antifašista Pavel Salčák.

Takže články nebyly pravdivé?

Nesoudím lidi podle původu, věřím v lidské dobro. Musíte mě přesvědčit, abych si myslel, že jste hlupák. Tak je snad jasné, že to ke mně nesedí. Sám od začátku Oktagonu dbám na to, aby se k nám nedostal žádný člověk s extremistickými názory. To ví všichni mí spolupracovníci.

Pronásledovaly vás články v dalších letech?

Ne, já nebyl angažovaný. Mám čisté svědomí, nikomu jsem nic neudělal. Vždyť já jsem totální pacifista.

Před pár měsíci jste fakticky přišli o konkurenci v podobě organizace XFN, nesvádí to k větší odvaze či drzosti? Dovolíte si teď více?

Myslím, že zůstávám pokorný, neumím si drzost představit. Narostli jsme, lidi mě poznávají na ulici, ale my potřebovali vyčistit pole, abychom se mohli posunout do zahraničí. Máme velké ambice.

Ty mělo i XFN, kvůli tomu skončilo.

Jenže my nemáme velkohubá prohlášení. Zdravá konkurence prospívá, ale Petr Kareš (promotér XFN) je blázen, dělá šílenosti. A někdo mu pořád věří!

Novotný jednou řekl, že je největší ostuda, když organizace musí vracet lidem peníze. Narážel na XFN. Přitom i vy teď lidem musíte peníze vracet. S televizí O2 jste se nepohodli ohledně placeného vysílání turnaje (PPV) na Štvanici přes web. O2 bude nakonec turnaj vysílat zdarma.

Ale to není naše chyba a naštěstí jde o malý počet lidí. Navíc, my jsme nechybovali. Nás podrazil partner, byli jsme na něčem dohodnutí a on to udělal jinak.

Je MMA v Česku a na Slovensku stále na hranici (ne)přijatelnosti?

Myslím, že už ji překročilo a jsme respektovaným sportem. Dřív si to myslelo tak jedno procento lidí. I když je tu stále široká skupina lidí, kterou musíme přesvědčit.

Neškodí sportu, když se kolem něj pohybují lidé s pochybnou pověstí? S Oktagonem je spojován třeba lobbista Ivo Rittig.

Já popravdě úplně nevím, jakou on má minulost. Nepátral jsem po ní. Vím, že má kauzy a soudy, jenže kolem bojových sportů se asi nikdy nebudou pohybovat jen zpěváci a baletky. Kontroverzní osobnosti budou.

Pavol Neruda, spolumajitel organizace Oktagaon MMA, sedí vedle lobbisty a vlivného muže Ivo Rittiga během turnaje.

Opravdu považujete Oktagon za druhou největší organizaci v Evropě po polské KSW?

Bez debaty. Rozhodně. Troufale možná řeknu, že jsme za UFC a KSW trojka na světě. Co se týče show, kolik chodí lidí, jak se fanoušci zapojují... Bellator v Americe to určitě není, je spíš pro zaryté fandy. Ještě asijská One FC je bomba.

Opravdu světová trojka?

Dobře, ještě japonský Rizin je pecka, tak čtyřka (v Japonsku zápasí nejlepší český bijec Jiří Procházka, v dubnu se stal tamním šampionem, pro iDNES.cz poskytl rozhovor).

Jaký máte osobně názor na zveřejňování platů zápasníků?

Byl bych pro. My děláme čistý byznys, chceme v klidu spát. UFC výplaty zveřejňuje, já v Americe žil, tak můžu říct, že tam si lidé navzájem přejí. Tady ne. Budou Češi a Slováci zápasníkům výplatu přát? Spíš budou rozhořčení, kolik že to dostal!

Dostanou v listopadu Karlos Vémola a Attila Végh největší výplatu v historii tuzemského MMA?

Ano, ale konkrétní nebudu.

Vlevo je Slovák Attila Végh na akci Oktagon MMA, vpravo Čech Karlos Vémola na akci XFN

Vémola v sobotu vyzve Henriqua da Silvu, je nejblíž prohře za poslední roky vzhledem k síle soupeře?

Určitě ano. Silva je největší střelec, s jakým kdy šel. Z patnácti zápasů zvládl 13 K. O. Práskne a posadí Vémolu na zadek. Když Karlos prohraje, nepůjde o ostudu.

V červnu uniklo video z Balatonu, na němž je vidět vaše hvězda Gábor Boráros ve špatném stavu. Přehnal to s pitím a zkolaboval. Jak jste to řešili?

Nás i Gábora to postavilo před zrcadlo. Hned nám média psala o vyjádření, až na výjimky nakonec video nikdo nezveřejnil, za což jsme rádi. Novináři neměli potřebu poškodit nás bulvárním bahnem. Ale Gáborovi ubyli sponzoři.