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Padlí Andělé. Mostecká házenkářka Stříšková: Suverenita je fuč, bude to boj

Petr Bílek
  12:48
Most, 2.11.10. 2024, Most - Michalovce, zápas házenkářské interligy žen. Adéla...

Most, 2.11.10. 2024, Most - Michalovce, zápas házenkářské interligy žen. Adéla Stříšková pálí. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Interliga házenkářek, semifinále českého play off Baník Most (Černí andělé) -...
Mostecká házenkářka Adéla Stříšková slaví vstřelený gól v utkání Ligy mistryň...
Mostecká házenkářka Adéla Stříšková se raduje ze svého gólu Chorzówu.
Adéla Stříšková z Mostu se napřahuje ke střele v zápase proti Slavii.
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Jen je nechte, ať se bojí! Ze samozřejmosti se stala nejistota, házenkářky Mostu po minulé sezoně ztratily patent na titul – a paradoxně jim to může pomoct. „Doufám, že nám to vrátí hlad!“ představuje si stálice Adéla Stříšková.

Černí andělé v poslední víc než dekádě dominovali, shrábli 11 titulů, ve finále play off se objevovali až do letoška nepřetržitě od roku 2013. Teď se ucho utrhlo, spokojit se museli nečekaně jen s bronzem.

Ale nespokojili.

„Kousaly jsme to dlouho, snažily jsme se zapomenout, ale bylo to těžké. Ani jsme si to nedokázaly připustit,“ bez okolků přiznala frustraci reprezentační křídelnice. „Na jednu stranu se na to snažíme nemyslet, na druhou je potřeba mít to v podvědomí. Díky tomu víme, že nic nemůžeme podcenit. Že už to není tak, že jsme suverénní. A že budeme muset zabojovat.“

Soupeři v česko-slovenské interlize zesílili, zápasů stylem start-cíl je pro Most už méně. „Zdá se mi, že liga se hrozně omladila a záleží, kdo chce víc. Myslím si, že jak to bylo dřív, to už nebude nikdy. Budeme se muset o titul pořád rvát.“

Mostecká házenkářka Adéla Stříšková slaví vstřelený gól v utkání Ligy mistryň proti Odense.

Osudovým soupeřem Andělů je Slavia. Jejich mistrovskou hegemonii nabourala v roce 2023, teď je zaskočila dokonce už v semifinále.

„Slávistky jsou sice mladé, ale ty holky spolu hrají od dětství. Jsou nastavené jako rodina,“ vnímá Stříšková. „Pak je hrozně těžké, když vám se tým každý rok mění. Musíte dostávat herní myšlenku do hlavy novým holkám, aby ji měly všechny stejnou. Ale my teď máme skoro totožný tým jako loni, tak doufáme, že se nám to konečně vrátí.“

Šustáček a Šustáčková

Tým je sice totožný, hlavní trenér ovšem jiný. Do čela se postavil dosavadní asistent Matěj Šustáček, teprve pětatřicetiletý kouč povýšil po konci Jiřího Tancoše. V týmu figuruje i Šustáčkova žena Markéta, česká reprezentantka, ale žádná z hráček to neřeší. Nad nezvyklou situací hloubali nejvíc právě manželé.

„Minulý rok to fungovalo, nikdo by si toho nevšiml na střídačce ani v šatně. Markéta si místo zaslouží, ne kvůli tomu, že Matěj je kouč. Nebude to problém, jsme s tím v pohodě,“ mávla rukou Stříšková. „Díky tomu, že Markéta je naše spoluhráčka, nám Matěj dokáže porozumět. Občas ví, co se nám v hlavách honí. V tom je to výhoda.“

Mám trénovat manželku? Jak Šustáček vyřešil mostecký rodinný vykřičník

Šustáček jako hráč oslavil titul se Zubřím, kde dělal i kapitána. Je přirozeným lídrem. „Už v minulé sezoně jsme Matěje poznaly. A byly jsme s ním hrozně spokojené. Je takový lidský,“ charakterizuje Stříšková nováčka mezi interligovými lodivody. „Měli jsme spolu teambuilding ve formátu Survivoru, což vymyslel Matěj, a bylo to skvělé. Sblížili jsme se ještě víc.“

Stmelovací akce probíhala na vodních plochách v Mostě a nešlo jen o fyzickou sílu. „Nejdřív jsme si na jezeře Most zahráli plážovku, pak jsme se přemístili na Matyldu, kde bylo plno soutěží. Střelba z pušky nebo stavění voru a přeplavení se,“ líčí účastnice mistrovství světa i Evropy. „Zakončili jsme to na chatě, kde jsme grilovali, povídali si a zpívali.“

Aby bylo Mostu do zpěvu i v nové sezoně, chce se prokousat do skupinové fáze Evropské ligy a taky si vzít zpátky vyrvaný titul.

„Už fakt musíme do skupiny. První překážkou je Skopje, víc než dvacetinásobný mistr Severní Makedonie, ale soupeř mohl být stokrát horší,“ uvědomuje si Stříšková, která si s Anděly zahrála i Ligu mistrů. „Teď nám mohli vylosovat třeba Dortmund, který nás už vyřadil, nebo další celky hodné Ligy mistrů. Pro nás je Skopje docela schůdný protivník. Bude to těžký dvojzápas, ale máme šanci konečně uspět.“

Sebevědomí chce Most znovu získat i v lize. „Snad bude všechno šlapat. Zabojujeme o to, abychom se vrátily na mistra,“ vyhlašuje Stříšková cíl, který je u Černých andělů samozřejmostí. „Doufám a myslím si, že to bude dobré.“

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