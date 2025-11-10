Hrají byznysmeni, fotbalisté i přeběhlíci z tenisu. Padel roste, výstavba kurtů nestačí

Hřiště, veliké zhruba jako volejbalový kurt, je rozděleno sítí. Hrací plochu částečně lemuje zeď, což je důležitý prvek ve hře. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Štěpán Hobza
  12:00
Nebe je ocelově šedé a venku s bídou patnáct stupňů. Pohled z pražské Šutky na město je zlověstný. Mraky nad Hradčany se kaboní a v dálce spí tichým spánkem keltské hroby na Zbraslavi. Člověk si nemůže pomoct, ale bezděky na něj padne podzimní splín. Ideální počasí na padel? Nejspíš ne.

Padel se do podzimní Prahy moc nehodí, vždyť tenhle plážový sport má původ ve slunném Mexiku a dodnes se mu nejlíp daří mezi palmami. Jenže když už jsem na Šutce, padel je tak trochu povinností. Místní klub je jeho pomyslnou Mekkou v Česku.

Jeho duší je Jakub Lenc, jeden z nejlepších českých hráčů a zároveň předseda padelového svazu. Právě on je jedním z těch nadšenců, kteří k nám kdysi padel přinesli a stali se tak první generací hráčů téhle návykové zábavy – Lencovými slovy začali šířit evangelium.

Momentálně je u nás v různé fázi rozpracování zhruba sto kurtů, které by měly být hotové do konce roku. Ale pořád to nestačí, mohli bychom jich mít klidně dvě stě a pořád by byly plné

Jakub Lencpředseda padelového svazu

