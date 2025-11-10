Padel se do podzimní Prahy moc nehodí, vždyť tenhle plážový sport má původ ve slunném Mexiku a dodnes se mu nejlíp daří mezi palmami. Jenže když už jsem na Šutce, padel je tak trochu povinností. Místní klub je jeho pomyslnou Mekkou v Česku.
Jeho duší je Jakub Lenc, jeden z nejlepších českých hráčů a zároveň předseda padelového svazu. Právě on je jedním z těch nadšenců, kteří k nám kdysi padel přinesli a stali se tak první generací hráčů téhle návykové zábavy – Lencovými slovy začali šířit evangelium.
Momentálně je u nás v různé fázi rozpracování zhruba sto kurtů, které by měly být hotové do konce roku. Ale pořád to nestačí, mohli bychom jich mít klidně dvě stě a pořád by byly plné