Česká liga amerického fotbalu předčasně končí, poprvé bez mistra

Soutěž, která kvůli jarním omezením začala místo března v srpnu, měla vrcholit Czech Bowlem od 30. října do 9. listopadu. Šanci měly nové kluby, protože pětinásobní šampioni a obhájci titulu Prague Lions se kvůli obavám z covidu-19 do soutěže nepřihlásili.

Poprvé jednala Rada asociace o dalším průběhu probíhajících soutěží již 12. října, den po skončení základní části Paddock ligy a zároveň v době, kdy vláda rozhodla o zmražení veškerého sportu. Tehdy se rozhodla zrušit pouze ligy, ve kterých zbývalo ještě odehrát větší počet zápasů, například nejvyšší ligu žen nebo juniorů. Rozhodnutí o Paddock lize v té době ještě nepadlo.

Jenže situace se ani po 14 dnech nezlepšila, a tak na pondělním jednání Rady přišlo definitivní rozhodnutí. Vzhledem k současnému vývoji pandemie v Česku rozhodla Rada o zrušení i zbývajících lig, a to bez konečného pořadí.

Šance na překvapení

Ze čtyř semifinalistů se z mistrovského titulu radovali v historii pouze ostravští Steelers, a to navíc v roce 1997. Vysočina Gladiators, Brno Sígrs ani Ústí nad Labem Blades nemají dosud na kontě ani finálovou účast.

Historický úspěch, ať už v podobě titulu nebo „jen“ postupu do Czech Bowlu, byl pro všechny postupující na dosah. „Když se Lions do ligy nepřihlásili, tak jsme věděli, že pro řadu týmů to bude jedinečná šance dosáhnout na historický úspěch,“ vysvětlil Kroulík a dodává: „Nemyslím si, že by absence obhájce titulu snižovala váhu letošní sezony.“

Momentka ze zápasu Brno Alligators - Ostrava Steelers

Příležitost na zisk titulu pojali nejdůsledněji na Vysočině. Gladiators před sezonou angažovali do týmu opory české reprezentace a Prague Black Panthers. Pražský tým totiž letos do rakouské ligy nenastoupil a někteří hráči se rozhodli hostovat jinde.

Rázem se stali Gladiators hlavním aspirantem na titul, což potvrdili v základní části.

Boj s krizí

Americký fotbal postihla jarní krize těsně před začátkem nového ročníku Paddock ligy. Týmy byly ve finální přípravě na sezonu, která měla odstartovat na konci března.

„Situace byla výzvou pro posílení online aktivit. Určitě jsme neseděli se založenými rukami a nečekali, až se situace zlepší. Ve prospěch fanoušků, našich partnerů, ale i široké veřejnosti jsme realizovali řadu projektů jako výzvu Zůstaň doma nebo anketu Akce Paddock ligy 2019,“ uvedl předseda asociace Filip Hobza.

Výraznou novinkou bylo také odstartování prvního ročníku eligy. Ve hře Madden NFL 20 se na herní konzoli představilo deset týmů z řad členů asociace. Hráči schovali kopačky a vzali herní ovladače do rukou. Vše vyvrcholilo play off v profesionálním herním studiu, které na konci května odvysílala ČT sport živě na svém webu. Ostravští Steelers se po třech finálových porážkách z trávníku mohli radovat z drobné náplasti v podobě titulu z virtuální ligy.

„Podařilo se nám oslovit fanoušky z esport komunity, což je pro nás nová oblast pro marketingové využití, ale má to i náborový potenciál pro zapojení se do reálného amerického fotbalu,“ vysvětlil Hobza.

Americký fotbal ukáza kreativitu

V polovině srpna odstartovala Paddock liga také na trávnících. Hned první televizní zápas přinesl skvělou podívanou, když si nováček Přerov Mammoths vyšlápl na favorizované Steelers a zápas sledovala téměř tisícovka přerovských fanoušků.

Nejhezčí akce zápasu Přerov Mammoths - Ostrava Steelers:

„Přenosy zápasů mají mimořádnou kvalitu v rozsahu blížícím se zámořské NFL. Na jaře měli fanoušci možnost podívat se na reprízy finálových Czech Bowlů z minulých let. Sledovanost těchto zápasů byla zajímavá,“ dodal Hobza.

Paddock ligu se dohrát nepodařilo. „Jedním z důvodů, proč se nezačalo dříve, byla snaha umožnit přítomnost fanoušků na zápasech, což se po většinu základní části podařilo. Průměrná návštěvnost byla letos 474 návštěvníků, což je více než loni a je to i více než chodí například na florbalovou extraligu v základní části. A také kluby preferovaly pozdější začátek,“ vysvětlil Hobza.

Hobzu a jeho kolegy teď čeká práce s udržením partnerů. „Americký fotbal stále roste, na čemž mají velkou zásluhu kluby a naši partneři. I přes překážky žádný z partnerů spolupráci neukončil a naopak se nám před srpnovým startem ligy podařilo uzavřít novou významnou spolupráci, která pomáhá dalšímu rozvoji.“

Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu

Další ročník soutěže mužů by se měl rozeběhnout na jaře. O podobě všech soutěží i harmonogramu na další rok bude Rada České asociace amerického fotbalu teprve jednat. Její předseda je ale spokojen s tím, jak se v současné situaci podařilo fotbalu obstát. „Jak se říká, charakter se ukáže v době krize. Věřím, že americký fotbal obstál a vedle charakteru ukázal kreativitu, koncepčnost a potvrdil, že stojí na pevných pilířích,“ uzavírá.