Otloukánek blízko historickému momentu. Seattle dělí dvě výhry od Světové série

  19:05
Nejlepší baseballová liga světa čítá dohromady 30 týmů, které se za mnoho desetiletí vystřídaly v boji o titul a status neoficiálního klubového mistra světa. Až na jeden. Seattle Mariners se do slavné Světové série stále ještě nepodívali. Letos však mají šanci přepsat historické kroniky Major League Baseball.
Baseballisté Seattle Mariners slaví druhé vítězství nad Toronto Blue Jays. | foto: David J. PhillipAP

Baseballisté Seattlu prožívají velkolepou sezonu. Po třech letech si z třetího místa v Americké lize s bilancí 90 výher a 72 porážek zajistili play off, kde zatím nepřestávají udivovat zámořské fanoušky i média.

„Nejprokletější americký baseballový tým vyhrál historický zápas,“ napsal třeba server FOX Sports.

Abyste pochopili současnou situaci a senzační titulek, vraťme se na moment o týden zpět. Minulou sobotu se totiž odehrál nejdelší rozhodující duel v historii vyřazovacích bojů Major League Baseball (MLB) – trval téměř pět hodin. Hrdinou dohrávky až patnácté směny proti Detroit Tigers se stal Jorge Polanco, jehož odpal spustil euforii na domácím T-Mobile Parku.

Seattle Mariners poslal do semifinále. Po dlouhých 24 letech!

„Je to neuvěřitelné. Vidím, jak i přátelé ze Seattlu mluví jenom o baseballu, celé město je poblázněné. I teď když jsem odcházel ze hřiště, tak jedna zaměstnankyně plakala. Všichni mají pro tenhle tým vášeň. A proto jsem rád, že jsme fanouškům dali zápas, který si mohli užít. Doufám, že naši misi ale dotáhneme do konce,“ řekl pro The Athletic jeden z hrdinů Julio Rodríguez.

Nadhazovač Seattle Mariners Logan Gilbert slavící strikeout v 11. směně rozhodujícího zápasu proti Detroit Tigers.

Hned další den už začala právě probíhající série s Toronto Blue Jays, ale známky únavy z maratonského zápasu na hráčích Seattlu nebyly znát. Bryce Miller na kopci s pouze třídenním odpočinkem sice hned prvním nadhozem daroval Georgi Springerovi ránu do hlediště, pak ale mazal jednoho pálkaře za druhým. V šesti směnách dovolil soupeři jen jediný další úspěšný odpal. Naopak Cal Raleigh zazářil solo homerunem a hvězda letošního play off Polanco zajistil Seattlu vedení 3:1. Relievři pak už v závěru Torontu neumožnili žádný hit a kontrolovali vítězství.

Cal Raleigh odpalující homerun v šesté směně prvního zápasu proti Toronto Blue Jays.

Ve druhém zápase se hosté střelecky rozjeli a jednoznačně smetli Blue Jays 10:3. „Mariners měli být tím týmem, který se bude finálovou sérií Americké ligy jen těžce probíjet. Vyčerpaní po nekonečném dramatu s extra směnami navíc a po cestě přes celé Spojené státy se postavili torontské mašině. Nepřipouští si žádnou vnímanou nevýhodu a domů si vezou dominantní náskok,“ napsal reportér Bryan Hoch na oficiálním webu MLB.

Po přesunu do Seattlu se však karta obrátila, ve třetí směně na dvoubodový homerun Andrése Giméneze navázali další čtyři spoluhráči a Toronto šlo do vedení 5:2. V šesté směně navíc přidali další čtyři doběhy. Závěrečný tlak pálkařů Seattlu už jen mírnil debakl 4:13.

O čtyřiadvacet hodin později sérii vyrovnal nestárnoucí jedenačtyřicetiletý Max Scherzer. Na kopci předvedl další ze svých galapředstavení, odházel šest směn, připsal si pět strikeoutů a s výjimkou solo homerunu Joshe Naylora odcházel ze hřiště zase jednou jako hrdina večera. Toronto se navíc mohlo opřít o svůj útok, po dvoubodovém homerunu Andrése Giméneze ve třetí směně už vedení nepustilo.

Stav série je tak nyní 2:2 na zápasy.

Všichni až na Mariners

Seattle i přes skvělou fanouškovskou základnu a řadu skvělých hráčů nikdy na největší giganty jako jsou Yankees či Dodgers nestačil. Nálepka outsidera je s ním spojená od založení v roce 1977. Světovou sérii vyhrálo 25 z 30 týmů, přesto jsou Mariners stále jediným klubem, který se do finále nikdy ani neprobojoval. V roce 1995 dokázali po neuvěřitelné stíhací jízdě vyhrát svou divizi a projít až do semifinále přes legendární New York Yankees, následně však podlehli Clevelandu 2:4 na zápasy.

V roce 2001 vyhráli 116 ze 162 zápasů, čímž vyrovnali rekord Chicago Cubs z roku 1906. S Ičirem Suzukim, nejužitečnějším hráčem sezony, dokráčeli znova až před brány Světové série, ale tentokrát je Yankees v pěti zápasech přehráli.

Jorge Polanco v dresu Seattlu po odpálení homerunu proti Toronto Blue Jays.

V dalších letech se tým zase trápil a rokem 2010 uzavřel dekádu na dně tabulky Americké ligy. Přesto se Seattle mohl pyšnit skvělými hráči. Félix Hernández hodil v sezoně 2012 Perfect Game, které status „poslední“ vydržel téměř jedenáct sezon, než na něj navázal Domingo Germán z New Yorku.

V roce 2022 konečně po dlouhých 21 letech postoupili do play off, když v boji o divokou kartu porazili Toronto 2:0 na zápasy. Následně však nestačili na pozdější šampiony z Houstonu.

Do vyřazovacích zápasů se podívali znova až letos a jejich famózní představení může všechny tyto dosavadní milníky přepsat. Světová série je totiž před Mariners blíže než kdy jindy.

Třetí duel proti Blue Jays odehrají z pátku na sobotu krátce po půlnoci středoevropského času. Po něm budeme opět blíže odpovědi.

Zlomí proti Torontu věčné prokletí?

