Trénoval tak, že byl úplně zbitý. Ota byl bojovník, vzpomíná Zarembův trenér

Jiří Seidl
  9:00
Málokdo Otu Zarembu, olympijského vítěze ve vzpírání z roku 1980, který v pátek zemřel ve věku 68 let, neznal lépe než Emil Brzóska. Byl u jeho začátků, téměř celou kariéru ho trénoval. Jak v Baníku Havířov, tak v reprezentaci, které šéfoval v letech 1979 až 1988.
Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. (5. července 1984) | foto: ČTK

Trenér Emil Brzóska
Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...
Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...
Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...
10 fotografií

„Ota překonal pět světových rekordů. Byl to fenomén. Nebál se činky, uměl pod ní vlézt a hlavně byl bojovník,“ konstatoval osmdesátiletý Brzóska, který stále trénuje v Horní Suché. „V oddíle, který Ota založil,“ připomněl. „Pořád se sem chodil dívat, občas všem závodníkům poradil.“

Jak na něj budete vzpomínat?
Jen v dobrém. Je legenda vzpírání, nejlepší český vzpěrač všech dob.

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Je pravda, že jste ho objevil?
Jo, začínal u mě, ale ke vzpírání ho přivedl bratr Miloš. Tehdy měl ještě na starosti děcka, jako byl on, Karel Duda. Ten s ním trénoval asi dva měsíce a pak mi ho předal. Ota byl z Louk (část Karviné) a přišel do Horní Suché, kde jsme se tehdy připravovali, než jsme se přesunuli do Havířova.

Poznal jste na něm hned, že by mohl uspět?
Ne, ale měl chuť. To byla obrovská věc. Předpokládal jsem, že bude takový průměrný závodník. Když si vezmete, že v Mongolsku, kde byly takové hry mládeže, skončil pátý, tak to nebyl žádný oslnivý start. To byl rok 1978 a v osmdesátém vyhrál olympiádu. To už byl velký skok.

Trenér Emil Brzóska

Bylo vše dané tréninkem?
On si moc rád přidával. Třeba čtyři pět dnů makal jako blázen a pak dva dny nemohl trénovat, jak byl zbitý. Ale bylo vidět, že mu ten systém vyhovuje, a tak jsme to respektovali.

Jak vůbec vzpomínáte na olympiádu v Moskvě?
No nádherně, protože takový úspěch nikdo nečekal. V té době jsme měli jediný úkol – přivést jednu medaili. A Ota vyhrál, Poliačik byl třetí, plus jsme získali nějaká čtvrtá a pátá místa. Byli jsme z tehdejší československé výpravy nejúspěšnějším sportem. To byla frajeřina.

Mohl mít na Zarembovo zdraví vliv doping, který přiznal?
Myslím, že ne. To určitě není příčina jeho úmrtí.

Těžký osud Zaremby. Porazil sovětského boha, ale zlatou medaili prodal

Byť tehdy dopovali skoro všichni, pomohly mu podpůrné prostředky k triumfu na olympiádě?
To brali všichni... Berte to tak, že to je jen takové povídání. Nikdy ho nikdo nechytil, nikdy neměl pozitivní dopingový test. Na nic. A ty testy jsme absolvovali i na olympiádě.

Měl nějaké zdravotní problémy?
S nohami, jinak ne. Už ale jednou, asi před půl rokem, ho našli na zemi. To ho před smrtí zachránila sousedka, která přes okno viděla, že leží na zemi, a tak zavolala policajty, kteří mu pomohli. Teď bohužel doma, kde žil sám, zemřel. Je to šílené. Hodně mě to vzalo.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Malženice vs. KroměřížFotbal - - 25. 1. 2026:Malženice vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
25. 1. 10:30
  • 4.97
  • 4.31
  • 1.46
Sassuolo vs. CremoneseFotbal - 22. kolo - 25. 1. 2026:Sassuolo vs. Cremonese //www.idnes.cz/sport
25. 1. 12:30
  • 2.10
  • 3.27
  • 4.06
Atlético vs. MallorcaFotbal - 21. kolo - 25. 1. 2026:Atlético vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
25. 1. 14:00
  • 1.34
  • 5.31
  • 9.82
Třinec vs. Č. BudějoviceHokej - 45. kolo - 25. 1. 2026:Třinec vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
25. 1. 15:00
  • 1.70
  • 4.43
  • 4.04
Newcastle vs. Aston VillaFotbal - 23. kolo - 25. 1. 2026:Newcastle vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
25. 1. 15:00
  • 2.06
  • 3.80
  • 3.56
Crystal Palace vs. ChelseaFotbal - 23. kolo - 25. 1. 2026:Crystal Palace vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
25. 1. 15:00
  • 3.34
  • 3.66
  • 2.19
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Triumf ve Světovém poháru? Jen vedlejší produkt, hlavní cíl je olympiáda, říká Jílek

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 5000 metrů v Inzellu.

Ten závod se zapsal nesmazatelným písmem do historie rychlobruslení. A Metoděj Jílek byl u toho. Přesto, že tentokrát nevyhrál a odnesl si z něj „jen“ druhé místo a pohár pro celkového šampiona...

25. ledna 2026  9:45

Pastrňák a Zacha pomohli v NHL asistencí k výhře, Vejmelkova skvělá série pokračuje

David Pastrňák z Bostonu bojuje před brankou Montrealu s Kaidenem Guhlem....

David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli v NHL každý jednou asistencí k vítězství hokejistů Bostonu 4:3 nad Montrealem. Poraženým nestačil hattrick, který vstřelil Cole Caufield. Karel Vejmelka si...

25. ledna 2026  7:06,  aktualizováno  9:23

Dončič svůj bývalý tým nešetřil. Lakers po skvělém závěru vyhráli v Dallasu.

Luka Dončič z LA Lakers v akci proti bývalým spoluhráčům z Dallasu.

Basketbalisté Los Angeles Lakers v NBA vyhráli 116:110 v Dallasu. Hvězdou zápasu byl hostující Luka Dončič, který proti svému bývalému týmu nastřílel 33 bodů a přidal 11 asistencí a osm doskoků.

25. ledna 2026  9:08

Trénoval tak, že byl úplně zbitý. Ota byl bojovník, vzpomíná Zarembův trenér

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Málokdo Otu Zarembu, olympijského vítěze ve vzpírání z roku 1980, který v pátek zemřel ve věku 68 let, neznal lépe než Emil Brzóska. Byl u jeho začátků, téměř celou kariéru ho trénoval. Jak v Baníku...

25. ledna 2026

Srážka s klokanem? Nevadí. Australský cyklista Vine ovládl Tour Down Under

Australský cyklista Jay Vine podruhé v kariéře vyhrál Tour Down Under.

Australský cyklista Jay Vine podruhé v kariéře vyhrál Tour Down Under. Úvodní závod nové sezony World Tour ovládl i přesto, že ho v závěrečné páté etapě srazil z kola klokan.

25. ledna 2026  8:37

Muchová končí v Melbourne v osmifinále. Gauffovou neporazila ani na pátý pokus

Aktualizujeme
Karolína Muchová a americká tenistka Coco Gauffová se objímají po vzájemném...

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Sice jí poprvé vzala set, ale ani při pátém vzájemném utkání neoblíbenou soupeřku nezdolala. Karolína Muchová prohrála v osmifinále tenisového Australian Open s Američankou Coco Gauffovou 1:6, 6:3 a...

25. ledna 2026  8:19

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Jiří Lehečka podává v prvním kole Australian Open.

Odstartoval první grandslam tenisové sezony. Hlavní soutěže Australian Open probíhají v areálu Melbourne Park od neděle 18. ledna a do bojů o velké peníze, prestiž a slávu chce promluvit i početná...

25. ledna 2026  8:11

Jak se vám líbí? Čeští biatlonisté ukázali kombinézy pro olympijské souboje

Ondřej Moravec a Eva Puskarčíková v nových biatlonových kombinézách pro...

Čeští biatlonisté odhalili během domácího Světového poháru v Novém Městě na Moravě kombinézy pro únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. V červeno-bílo-modré kombinaci odkazují na...

25. ledna 2026  8:08

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se kvapem blíží. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. Dvojice Metoděj Jílek, Martina Sáblíková patří k medailovým...

25. ledna 2026  7:59

Nevzdám se. Dubovská o návratu: I po špatném výsledku vstanu, trénuju a věřím

Česká lyžařka Martina Dubovská trénuje ve Špindlerově Mlýně na nadcházející...

Ve Špindlerově Mlýně trénovala už od úvodu týdne, v pátek se věnovala malým dětem a podepisovala se na autogramiádě, v sobotu sledovala své kolegyně, jak bojují v obřím slalomu. Do akce se Martina...

25. ledna 2026  7:30

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

V klidu, jsi lepší! Jak byl Krčmář zvíře a Voborníková prosila: Vraťte mi číslo

Michal Krčmář nad hlavami realizačního týmu v Novém Městě.

Na ten kotel, hukot, husí kůži i bezbřehou euforii nikdy nezapomenou. Vždyť co je víc než rvát se do posledních metrů závodu o stupně vítězů na domácí půdě, před 23 tisíci poblázněných diváků – a pak...

25. ledna 2026

Česko je pro život lepší než USA. Basket tady má na víc, tvrdí americký influencer

Premium
Basketbalový influencer Nicolas Russo.

Do Česka přivedla Američana Nicolase Russa láska. Oženil se tu a dnes natáčí vtipná videa o rozdílech mezi životem v Evropě a za oceánem, o boji s češtinou i o basketbalu, který sám na amatérské...

25. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.