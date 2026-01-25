„Ota překonal pět světových rekordů. Byl to fenomén. Nebál se činky, uměl pod ní vlézt a hlavně byl bojovník,“ konstatoval osmdesátiletý Brzóska, který stále trénuje v Horní Suché. „V oddíle, který Ota založil,“ připomněl. „Pořád se sem chodil dívat, občas všem závodníkům poradil.“
Jak na něj budete vzpomínat?
Jen v dobrém. Je legenda vzpírání, nejlepší český vzpěrač všech dob.
Je pravda, že jste ho objevil?
Jo, začínal u mě, ale ke vzpírání ho přivedl bratr Miloš. Tehdy měl ještě na starosti děcka, jako byl on, Karel Duda. Ten s ním trénoval asi dva měsíce a pak mi ho předal. Ota byl z Louk (část Karviné) a přišel do Horní Suché, kde jsme se tehdy připravovali, než jsme se přesunuli do Havířova.
Poznal jste na něm hned, že by mohl uspět?
Ne, ale měl chuť. To byla obrovská věc. Předpokládal jsem, že bude takový průměrný závodník. Když si vezmete, že v Mongolsku, kde byly takové hry mládeže, skončil pátý, tak to nebyl žádný oslnivý start. To byl rok 1978 a v osmdesátém vyhrál olympiádu. To už byl velký skok.
Bylo vše dané tréninkem?
On si moc rád přidával. Třeba čtyři pět dnů makal jako blázen a pak dva dny nemohl trénovat, jak byl zbitý. Ale bylo vidět, že mu ten systém vyhovuje, a tak jsme to respektovali.
Jak vůbec vzpomínáte na olympiádu v Moskvě?
No nádherně, protože takový úspěch nikdo nečekal. V té době jsme měli jediný úkol – přivést jednu medaili. A Ota vyhrál, Poliačik byl třetí, plus jsme získali nějaká čtvrtá a pátá místa. Byli jsme z tehdejší československé výpravy nejúspěšnějším sportem. To byla frajeřina.
Mohl mít na Zarembovo zdraví vliv doping, který přiznal?
Myslím, že ne. To určitě není příčina jeho úmrtí.
Byť tehdy dopovali skoro všichni, pomohly mu podpůrné prostředky k triumfu na olympiádě?
To brali všichni... Berte to tak, že to je jen takové povídání. Nikdy ho nikdo nechytil, nikdy neměl pozitivní dopingový test. Na nic. A ty testy jsme absolvovali i na olympiádě.
Měl nějaké zdravotní problémy?
S nohami, jinak ne. Už ale jednou, asi před půl rokem, ho našli na zemi. To ho před smrtí zachránila sousedka, která přes okno viděla, že leží na zemi, a tak zavolala policajty, kteří mu pomohli. Teď bohužel doma, kde žil sám, zemřel. Je to šílené. Hodně mě to vzalo.