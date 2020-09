Ostrý start stolních tenistů Liberce: v úvodu doma vyzvou favorita na titul

V minulé předčasně ukončené sezoně extraligy skončil SKST Liberec na 5. místě, v předminulé vybojoval historický bronz, v novém ročníku jsou ale ambice podještědského klubu vzhledem k velké obměně kádru méně odvážné.

„Při bronzu jsme měli v týmu Košťála, Kalužného, Seiberta a Shoumana, vloni Seiberta, Blinku a Shoumana, pro letošek jsme základní kádr zase ještě omladili,“ řekl manažer a trenér SKST Liberec Martin Protiva.

Do sezony tak vstupují Liberečtí týmem Jakub Seibert (r. 1995), odchovanec Michal Blinka (r. 2001) a posila David Průša. Dvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant přišel do Liberce z pražské Elizzy. V kádru je i Japonec Kaito Yoshida, který už za severočeský klub odehrál v minulé sezoně několik extraligových utkání, ale aktuálně se s ním nedá kvůli koronavirové situaci počítat.

Nový ročník extraligy stolních tenistů přináší několik zásadních změn. Tentokrát se přihlásilo deset klubů, základní část bude hrát dvoukolově každý s každým a osm nejlepších postoupí do play off. „Do letošní sezony tedy určitě vstupujeme podle jmen s oslabeným týmem, takže naším jasným cílem je probojovat se po základní části do elitní osmičky, abychom se vyhnuli barážovým bojům o záchranu z devátého a desátého místa,“ naznačil Martin Protiva.

Další výraznou novinkou je pravidlo, že utkání se budou hrát na tři vítězné body a ne na čtyři, jako v minulých letech. To je systém známý z evropských klubových pohárů, ale také ze soutěží družstev na mistrovství Evropy či světa. Odpadnou tak dlouhé maratony, kdy se hrálo šest dvouher a za stavu 3:3 ještě rozhodující čtyřhra. „Pro diváky je to asi lepší, že ty zápasy nebudou až takhle dlouhé, na druhou se může stát, že si každý hráč zahraje jeden zápas a za hodinu a půl to bude tři nula a hotovo. A zkrátilo se to i z toho důvodu, že se český stolní tenis vrací do televize,“ řekl Protiva.

Vybraná utkání bude totiž vysílat v televizním modelu ping-pong.tv a nově také televize Arena Sport.

Liberečtí stolní tenisté dnes zahájí sezonu domácím soubojem s největším favoritem na titul. Tým HB Ostrov z Havlíčkova Brodu je sice nováčkem, ale na extraligu razantně posílil o elitní hráče. Hvězdou jeho kádru je totiž Dmitrij Prokopcov, jenž přišel z El Niňa Praha, minulou sezonu prohrál jen jediný extraligový zápas a spolu s Tomášem Treglerem a Michalem Obešlem by měli tvořit základ týmu. Ten doplňuje ještě exliberecký Egypťan Mohamed Shouman a Radek Skála. „Je to pro nás pořádně ostrý start proti nejtěžšímu možnému soupeři. Počítáme, že proti nám nastoupí Prokopcov, Obešlo a Skála,“ míní Martin Protiva.

Dalšími favority na nejvyšší příčky jsou v letošním ročníku extraligy TTC Ostrava, Havířov, KT Praha, Hodonín či Cheb.