Ostravský volejbalista Motyčka hlásí: Doufám, že nekončíme. Chceme do play off!

Jiří Seidl
  10:09
Po mizerných čtyřech letech se volejbalisté Ostravy probojovali do předkola play off. Po základní části skončili osmí, a tak narazí na devátou Příbram. „Je to velký úspěch, protože Ostrava se už nějakou dobu do předkola nedostala. Jsme rádi, že se nám to povedlo,“ říká Jakub Motyčka, ostravské libero.

Libero ostravských volejbalistů Jakub Motyčka vybírá ulívku brněnských volejbalistů. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Doufám, že naše cesta neskončí. Chceme se podívat i do play off.“ hlásí Motyčka. To Ostravští naposledy hráli v roce 2021, ale hned ve čtvrtfinále vypadli s Duklou Liberec 2:3 na zápasy.

Soupeře pro předkolo se ostravští volejbalisté dozvěděli až po posledním kole základní části. S Příbramí se utkají na dva zápasy – v úterý od 19.30 v její hale a v pátek v 18.00 doma. V případě, že z obou duelů budou mít oba týmy stejný počet bodů, rozhodne zlatý set. V této sezoně mají Ostravští s Příbramí vyrovnanou bilanci – venku prohráli 1:3 a doma zvítězili 3:1.

Sledovali jste, na kterého ze soupeřů můžete narazit?
Bylo víceméně jedno, kdo to bude. Střed ligy je hodně vyrovnaný, ale určitě zabojujeme. Věříme si.

Hrajete jen na dva zápasy, takže při stejném počtu bodů rozhodne jako v evropských pohárech zlatý set. Co tomu říkáte?
Je to trošku ošemetné, ale výkony týmů ze středu ligy jsou hodně o zápasech doma a venku, takže je fajn, že jdeme do předkola z lepší výchozí pozice a případný zlatý set bychom hráli u nás.

Když rozhoduje skóre. KP Brno nepostoupilo do play off jen rozdílem míčů

Ve druhé polovině základní části extraligy jste vyhráli pět zápasů za tři body oproti dvěma předtím. Je znát, že hrajete lépe?
Vývoj nahoru tam byl. Jenže se zranil smečař Michal Grzyb, který nám chybí. K tomu jsme teď měli menší krizi v Kladně (1:3) a v Ústí nad Labem (0:3), kde jsme bohužel nepředvedli skoro nic, ale od minulého týdne zase pracujeme na sto procent, pracujeme dobře a proti Lvům Praha šlo v sobotu vyjma prvního setu vidět, že tým má potenciál. Doufám, že ho teď ukážeme.

V čem vidíte největší posun?
Nebyl o jednotlivých činnostech, hodně šlo o nasazení. Náš tým je pořád mladý a někteří kluci občas mají problém s nastavením hlavy, aby šli do všeho na maximum a nepřemýšleli, jestli něco vyjde, nebo ne. Konkrétně to bylo poznat teď proti Lvům, kdy kluci do toho prali na servisu a i díky tomu jsme dokázali takovému týmu vzdorovat.

Ostravský volejbalista Motyčka hlásí: Doufám, že nekončíme. Chceme do play off!

