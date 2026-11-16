Ostravské volejbalisty zatím sráží počáteční velký respekt k soupeřům

„Víme, že musíme udržet výkonnost celou dobu,“ uvědomuje si Mateusz Biernat, který se ve VK Ostrava v této sezoně už oficiálně přesunul z pozice nahrávače na post hrajícího trenéra. „Kluci chápou filozofii, jak chci hrát. Náš tým se ale pořád učí zodpovědnosti. A také si musíme uvědomit, že nás snaha o vítězství nemůže svazovat, ale nakopnout.“
Dodal, že hráči se musejí zbavit i přehnaného respektu ze soupeřů a nervozity, která je brzdí v začátcích prohraných utkání. „Máme lepší i horší momenty, ale už několikrát jsme po tom, co jsme prohráli dva sety, najednou hráli uvolněně a došli do tiebreaku,“ připomněl.
„Ostravští ukázali, že když se pustí do hry, tak se rvou o každý míč,“ řekl libero národního týmu a Lvů Milan Moník.
Biernat ocenil, že Ostravští ukázali velkou kvalitu, když srovnali stav setů na 2:2. „O síle týmu svědčí i to, že jsme čtvrtou sadu vyhráli 41:39,“ upozornil. „Byl bych velmi rád, kdybychom s takto zvednutou hlavou šli i dál.“
Proti Lvům byl poprvé v základní sestavě Ostravanů mladý polský univerzál Bartosz Musiolik. Nahradil jednoho z nejúdernějších hráčů týmu Jana Štefka. „Ten nám nyní bude chybět asi měsíc, protože než jsme se domluvili na spolupráci, měl už zajištěnou poznávací cestu do Japonska,“ vysvětlil ostravský manažer Tomáš Zedník.
Ač je Mateusz Biernat na ostravské soupisce vedený i jako hráč, dosud nastoupil jen při výhře nad Ústím a proti Lvům. Ostatní zápasy nahrával Matěj Resl.
„Hlavně se věnuji roli trenéra. Nejsem schopný dělat všechno, a tak vše sleduji více zvenku,“ uvedl Biernat.
Řekl, že mu pohled z lavičky pomáhá i mentálně. „Jsem víc v klidu, než jsem byl na hřišti, kde jsem posbíral i nějaké žluté karty,“ připomněl. „Z mé strany to byl i problém v šatně, měl jsem negativní emoce.“
A tak se dvaadvacetiletý Matěj Resl po třech letech dočkal, že je v základní sestavě. „Snažím se, co to jde. S Biernym se hodně bavíme, radí mi třeba, co v jakých situacích hrát. Hlavně si musím věřit,“ řekl Resl.
„Mates má pořád ještě svůj čas, i když za ty dva předešlé roky, co jsem tady byl, se z něj stal hotový nahrávač,“ konstatoval Mateusz Biernat, který je připravený v případě potřeby na hřiště naskočit. „Ale máme tady i juniory. Tenhle klub musí fungovat. Hodně však bude sázet na mládež.“
Pravdou je, že klub nemá potřebné ekonomické zázemí. Před sezonou nezískal posily, naopak odchodem tří polských opor oslabil.
„Nesmíme si připouštět tlak. To je moje práce, to musím s hráči probírat každý trénink. A musí mezi námi být důvěra. Kdyby nebyla, tak bychom tady ani nebyli,“ řekl Mateusz Biernat.
Potvrdil, že tato sezona je složitější, než byly dvě minulé. „Pokud jde o peníze na činnost klubu, tak se trápíme,“ uvedl.
Přesto věří, že se tým bude zlepšovat. „Máme hodně mladé kluky, které je třeba nejdříve vychovat, a pak můžeme očekávat, že budou držet krok s týmy, jako jsou Kladno, Karlovarsko a tak dále,“ řekl Biernat.