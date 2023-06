Třaskavý souboj na Slovensku. Zastaví domácí hvězdu ostravská obrana i podruhé?

Steelers a Knights momentálně hrají ve výborné formě a oba týmy mají v kapse nedávnou výhru proti dalšímu favoritovi, Vysočina Gladiators. Ve hře je navíc stále první místo ve skupině, které znamená vyhnutí se Gladiators v semifinále.

Steelers jako jediný dosud neporažený tým má vše ve svých rukou. Knights kromě vlastních výher v posledních dvou kolech budou potřebovat pomoc i od ostatních.

První vzájemný duel skončil nezvyklým výsledkem 14:0 pro Steelers. Od té doby útok Knights rozjel ofenzivní smršť a ve Snapbacks lize se nenašel další tým, který by útok vedený quarterbackem Borisem Bútorou dokázal zastavit nebo alespoň zpomalit.

Důkazem je zápas Knights na hřišti Gladiators. Do té doby výborně hrající obrana nenašla na Knights recept a tým z Nitry zvítězil 42:41.

Lídr Nitry kousek od rekordu

Není tak překvapením, že Bútora míří za rekordem v počtu naházených touchdownů v základní části. Tento rekord dosud drží Michael Hayes, který v sezoně 2019 naházel v dresu Prague Lions 39 touchdownů a dovedl pražský tým až k titulu.

Bútora má po osmi zápasech z deseti na svém kontě 34 touchdownů a k dorovnání rekordu mu tak ve zbývajících dvou zápasech stačí hodit pět touchdownů. V posledním zápase proti Znojmo Knights dokázal Bútora naházet pět touchdownů, ale proti nejlepší obraně v lize je nepravděpodobné. K překonání rekordu tak může dojít v posledním kole v pikantním zápase proti Bratislava Monarchs

Železná obrana

Obrana Steelers v prvních šesti zápasech inkasovala dohromady pouze šest bodů a směřovala k rekordu ligy v počtu inkasovaných bodů. V posledních dvou zápasech proti Gladiators a Znojmo Knights inkasovali Steelers celkem 40 bodů a na rekord pravděpodobně nedosáhnou.

Finálový Tipsport Czech Bowl XXX je na programu 16. července v Jihlavě na stadionu FC Vysočina.

Pokud se Steelers podaří zastavit útok Knights také ve druhém vzájemném zápase, tak jen potvrdí nálepku nejlepší obrany v lize. Steelers mají podle statistik nejlepší passovou obranu v čele s cornerbackem Janem Telnarem.

Do koncovky 30. ročníku Snapbacks ligy nastupují Steelers s posilami v útoku. V posledním kole se do sestavy vrátil reprezentační running back Jakub Březina, který se zranil v úvodním zápase a většinu sezony tak chyběl. Březinu v sestavě nyní doplňuje také Dominik Dvorský, který také do první poloviny základní části nezasáhl.

Quarterback Bradley Jones, který působí v dresu Steelers druhou sezonu, už proti Gladiators ukázal, že se jeho útok dokáže prosadit a právě Jones byl jednou z klíčových postav domácí výhry Steelers nad Gladiators.

Klíčový moment prvního zápasu Ostrava - Nitra:

Steelers si případnou výhrou mohou zajistit vítězství ve skupině a v semifinále tak nastoupí proti druhému týmu z druhé skupiny. Tuto příčku momentálně drží Znojmo Knights s bilancí 2-6. Nitra hraje o zajištění druhého postupového místa a zároveň před posledním kolem bude moct stále pomýšlet na první místo ve skupině.

Dokáže ostravská obrana zastavit útok Knights?

Zápas je na programu v neděli od 17:30 na stanici Premier Sport 2.