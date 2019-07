Bude to těžké, tuší před finále ligy amerického fotbalu hráči Steelers

V něm se příští sobotu střetnou na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích s Prague Lions. Po dvou finálových prohrách z předchozích dvou let proti Prague Black Panthers touží Steelers navázat na svůj jediný titul z roku 1997. „Bude to ale jako vždycky těžké,“ prohlásil runningback ostravského celku Jan Musil.

Do výkopu Czech Bowlu zbývá pár dní. Jak bude vypadat vaše příprava? Změní se třeba něco oproti běžným tréninkům?

Nic extra se nezmění. Možná přidáme nějaký speciální trénink, nějaké video navíc. Teď už víme, že jde opravdu o všechno, a připravujeme se na jeden konkrétní tým. Budeme makat jako každý týden - tréninky, videa, mítinky.

Dokážete odhadnout, jak těžký soupeř budou Lions tentokrát?

V posledních dvou letech jsme s nimi hráli semifinále a dvakrát jsme je porazili, i když to bylo hodně vyrovnané.

Teď ale budou kulisy jiné. Nebudete hrát na malém ragbyovém hřišti v Mariánských Horách...

To je fakt. Bude to Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, nejlepší hřiště v republice. A předpokládám, že to proti Lions bude ohromně vyrovnané, stejně jako v úvodním zápase této sezony.

Ten jste prohráli 0:7, ale chyběl vám americký quarterback, že?

Byli jsme vlastně úplně jiný tým. Velkou roli to ale asi hrát nebude, u Lions se hráči taky měnili. Znovu to bude těžký zápas, vyrovnaný, určitě to bude dobrá podívaná! A doufám, že z ní vyjdeme jako vítězové.

Na koho si budete muset ve finále dávat pozor?

Jako hráč útoku nemůžu úplně mluvit za obranu, ale myslím si, že jejich quarterback (Michael Hayes - pozn. red.) je nebezpečný jak během po zemi, tak přihrávkami vzduchem. Mají perfektní receivery. Jejich běhy nemusí být třeba až takové riziko, ale podcenit je nelze. Útok mají perfektní.

A pohled hráče útoku? Tušíte slabší místa obrany Lions?

Na středu mají jiného linebackera z Ameriky, než měli na začátku sezony. A co jsme se dívali, není tak dominantní, jako byl ten předchozí, což je pro nás dobře. Na druhou stranu se jim vrátil linebacker Ondřej Kubík, což je velmi kvalitní hráč. A myslím si, že nemají tak kvalitní defenzivní lajnu, která bude hrát proti naší ofenzivní lajně. Doufám, že proti nim budeme schopni chodit jak vzduchem, tak po zemi. To by mohl být recept. Hrát konzistentně, posouvat se.

V semifinále se vám to ale místy úplně nedařilo. Jak si to vysvětlujete?

Je to tak. Nejsem koordinátor útoku, takže nejsem schopen úplně přesně říct, co se dělo, ale možná jsme se několikrát zbytečně snažili o big plays (hry na velkou vzdálenost - pozn. red.) místo toho, abychom se posouvali po třech, pěti yardech. Zbytečně jsme se tak třeba připravili o šanci útočit. Ale zkusili jsme to, a kdyby to vyšlo, bavíme se teď jinak. Myslím si, že náš útok je teď docela sehraný, ale je to strašně komplikované, takže se v zápase sem tam objeví hluchá místa, kdy ne všechno vyjde.

Na konci sezony se týmy v americkém fotbale obvykle potýkají s početnou marodkou. Jak jsou na tom před finále Steelers? Taky počítáte ztráty?

Jsme všichni zdraví, což je v této fázi sezony rarita. Do finále půjdeme v plném počtu a to je pro nás skvělé.