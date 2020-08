Nestor ostravských Steelers je naštvaný na absentující Lions: Mají strach

„Jsme natěšení. Příprava během prázdnin sice byla novinkou, ale počty lidí na trénincích byly lepší, než jsem čekal. Takže připraveni snad jsme,“ hlásil hrající manažer Steelers Jan Klimeš. Ostravský klub letos počítal na klíčovém postu quarterbacka s americkou posilou Aaronem Ellisem. Ten sice na začátku roku do Ostravy dorazil, ale kvůli koronaviru se vrátil domů a nyní usiluje o další cestu do Evropy. „Makám na tom, ale vyřizování víz je v téhle době složité,“ podotkl Ellis. „Modlím se, abych se k týmu připojil co nejdříve.“

Náhradou za Ellise bude přinejmenším v prvním zápase Brazilec Alvaro Siqueira Fadini, který je schopen hrát i na dalších ofenzivních postech. „Alvaro je takový brazilský (Jan) Dundáček (několikanásobný nejlepší hráč české ligy - pozn. aut.). Umí dobře házet, běhat a je dobrý wide receiver, až bude Aaron,“ chválil Klimeš exotickou posilu. Fadini měl letos hrát nejvyšší rakouskou soutěž, po zrušení ročníku se však dohodl se Steelers.

„A já jsem šťastný, že máme takového hráče. Máme na něj skvělá doporučení,“ pochvaloval si kouč ostravského celku Lonnie Hursey. Američan žijící v Polsku převzal Steelers po minulé sezoně. „Kouč je super. Přinesl dobrou energii. I když třeba dovolenkoval na jižní Moravě, stejně jezdil na každý trénink. Fotbal miluje a přenáší to do týmu,“ podotkl Klimeš. Hursey přišel i s novými motivačními prvky, například takzvaný turnover chain - tedy speciální řetěz pro hráče, kterému se podaří ukořistit míč soupeři. „Je to takový americký způsob a už jsem to v pár týmech zažil a viděl i u nás. Některé kluky to možná nakopne,“ věří Klimeš.

Nejzkušenějším hráčem v týmu je letos 52letý Martin Wasserbauer. „Těším se, až se to zase rozjede. A hned při prvním duelu budeme v televizi. Nemůžeme se dočkat, pořád se o tom bavíme. Srdce mi bije, těším se jak malé dítě, když jde poprvé na bazén,“ usmál se Wasserbauer, jehož mrzí neúčast pražských Lions.

Úřadující šampioni prohlásili, že se kvůli koronaviru soustředí až na příští sezonu. „Nevím, jak to říct slušně, ale jsem naštvaný, že odmítli hrát a vymluvili se na koronavirus. Osobně si myslím, že mají strach, protože tu nebudou mít kvůli pandemii americké posily. My jdeme do bitvy, oni to vzdali předem, aby si neuřízli ostudu,“ pravil Wasserbauer, který naplno makal i v nouzovém stavu.

„Mohli jsme se připravovat pouze individuálně. Snažil jsem se hodně cvičit, chodil jsem na tajňačku do sklepa, tak to mě trochu udrželo při síle. Teď už makáme spolu, minimálně dvakrát týdně. K tomu absolvujeme i videopřípravu.“

Oporami Steelers by měli být i hráči mířící původně do zahraničního angažmá, které jim však překazil covid. „Po zrušení německé soutěže zůstávají ještě rok Ondřej Chmela a Vojtěch Korytář. Ladislav Klimek měl hrát ve Švýcarsku, ale ze stejného důvodu také zůstal se Steelers, ovšem zejména v pozici kouče mládeže a mužské ofenzivní lajny,“ uvedl Klimeš.

Novou zahraniční posilou je Polák Lukasz Smolen. „Je to mladý kluk do rotace s naším druhým runningbackem Jakubem Březinou, působí dobře. Až první zápasy však napoví, jak velkým bude přínosem pro tým,“ doplnil manažer.

V předchozích třech sezonách se Steelers pokaždé probili až do Czech Bowlu, v něm však třikrát prohráli. „ Letos všechny týmy posilují. Gladiátoři a Sígři budou nebezpeční. Jsou tu také dva hladoví nováčci. Ale šanci na titul určitě máme. Věřili jsme si v minulých letech, věříme si i teď. Ovšem je pravda, že ta poslední tři prohraná finále mě trochu vzala. Jednou nám titul utekl o dvě a půl minuty kvůli špatnému rozhodnutí. O to víc si přeju vyhrát nyní,“ konstatoval Wasserbauer.

„Cíl je hlavně odehrát kompletní sezonu - to je v této chvíli asi cíl všech sportovců. A umístit se co nejvýše - to je náš cíl vždy,“ dodal Klimeš.